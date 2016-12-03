به گزارش خبرنگار مهر، کشور اسلوونی یکی از کشورهای حوزه اروپاست که به تازگی قصد دارد روابط خود را با ایران در مرحله دیگری گسترش دهد. در این راستا پس از آنکه در سال ۹۱ دولت اسلوونی بخاطر وضعیت نامناسب مالی و اقتصادی کشور تصمیم به تعطیلی سفارت خود در تهران گرفت و پارلمان اسلوونی مجوز اداره امور مربوط به صدور ویزا و دیگر امور دیپلماتیک را به سفارت اتریش در تهران واگذار کرده بود مقامات این کشور دوباره در حال برقراری این روابط هستند.

در روز اول آذر ماه باروت پاخور رییس جمهور اسلوونی به ایران آمد و با مسئولان عالی رتبه کشورمان دیدار کرد و در روزهای پس از آن نیز سفارت این کشور در تهران پس از ۴ سال بازگشایی شد.

پیش از این نیز در سال ۹۴ مسعود سلطانی‌فر رییس سابق سازمان میراث فرهنگی و «ازدراوکو پوچیوالشِک»، وزیر توسعه اقتصادی و فن‌آوری جمهوری اسلوونی و جمعی از فعالان گردشگری اسلوونی دیدار کردند.

در این دیدار وزیر توسعه اقتصادی و فن‌آوری جمهوری اسلوونی گفت: گردشگری یکی از شاخه‌های مهم اقتصادی در کشور اسلوونی است، به طوری‌که سالیانه ۲ میلیارد دلار درآمد از محل ورود گردشگران به اسلوونی، حاصل می‌شود که ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی ما را شامل می‌شود.

در ادامه این دیدار مایا پاک رییس سازمان ملی گردشگری اسلوونی با یادآوری این‌که گردشگری یکی از شاخه‌های مهم اقتصادی در این کشور است، افزود: تعداد گردشگران ورودی به اسلوونی هر ساله افزایش می‌یابد، به طوری‌که سال گذشته ما با رشد ۱۲ درصدی در این حوزه مواجه بودیم. اسلوونی همواره به دنبال بازارها و فرصت‌های جدید در حوزه گردشگری بوده است و امروز، جمهوری اسلامی ایران یک بازار هدف مناسب در این زمینه است.

اسلوونی کشوری است که گردشگری آن شامل شاخه‌های گردشگری ساحلی، گردشگری اسکی، گردشگری شهری و استفاده از مراکز آب درمانی می‌شود. همچنین اگرچه این کشور کوچک و کم جمعیت است اما آنطور که وزیر توسعه اقتصادی این کشور گفته؛ مقامات اسلوونی در تلاش برای توسعه همکاری‌های گردشگری با ایران هستند، مردم اسلوونی به سفر و گردشگری علاقه دارند و با توجه به سابقه تاریخی و فرهنگی ایران، این کشور جاذبه‌ها و توانمندی‌های بسیاری برای جذب گردشگران اسلوونی دارد.

اسلوونی در حوزه جنوب اروپای مرکزی واقع شده و برای سفر به آن ویزای شینگن لازم است. برای این کشور ورود گردشگر بسیار مهم است ضمن اینکه مسافران ایرانی اروپا نیز معمولا لاکچری سفر می کنند و آنها به دنبال جذب این بازار هستند.

جاذبه‌های طبیعی کشور اسلوونی مقدم بر هر نوع جاذبه دیگر آن است وجود کوه‌های آلپ یکی از مهمترین جاذبه‌های آن است که در کنار طبیعت بکرش ظرفیتی برای طبیعت گردی به شمار می‌آید منتها از ایران هیچ خط پروازی به سمت این کشور وجود ندارد بهترین مسیر برای رفتن به این کشور، ترکیه است و از آنجا پرواز به لیوبلیانا پایتخت اسلوونی. اما از ونیز هم می‌توان تا لیوبلیانا سه ساعته رفت.

اکنون با توجه به دیدارهای اخیر و بازگشایی مجدد سفارت اسلوونی در ایران، یکی از فعالان حوزه گردشگری از سال گذشته تلاش کرد تا بتواند تورهای گردشگری این کشور را برگزار کند.

علی میری یکی از فعالان گردشگری در حوزه دفاتر مسافرتی است که مقدمات ایجاد تنها کارگزاری این کشور را فراهم کرده است. او در این باره به خبرنگار مهر گفت: هنوز پکیج تورهای این کشور را نبسته‌ایم چون روابط کنسولی این کشور از نیمه ژانویه به بعد انجام می‌شود. در فصل‌های مختلف می‌توان تورهای متنوعی برگزار کرد به خصوص با وجود کوه‌های آلپ برگزاری تورهای اسکی بسیار می‌تواند مخاطب داشته باشد اما همجواری این کشور با ایتالیا و مجارستان نیز مزیت دیگری است که تورهای این کشور را در زمره تورهای ترکیبی قرار می‌دهد.

میری معتقد است که اروپا را می‌توان در اسلوونی دید. به همین دلیل تلاش خواهد کرد که هتل‌های این کشور را برای ایرانی ها چارتر کند.

میری درباره برنامه‌ریزی برای ورود گردشگران اسلوونی به ایران هم گفت: هنوز به صورت جدی وارد این حوزه نشده‌ایم چون باید شرایط آن را آماده کرد ضمن اینکه باید هنر جذب گردشگر را به ایران نیز داشته باشیم.

آنطور که میری گفت به زودی انجمن دوستی ایران و اسلوونی نیز تشکیل می‌شود تا ارتباط دوستانه دو طرف قوی‌تر شود.