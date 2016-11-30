بوکسورهای کردستانی در مسابقات قهرمانی کشور خوش درخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین فستیوال بوکس نوجوانان کشور با حضور بوکسورهایی از استان های سراسر کشور با شناخت نفرات برتر مسابقات در تهران به کار خود پایان داد.

در این مسابقات ۵۳ بوکسور طی روزهای ۶ و ۷ آذرماه در سالن تخصصی بوکس شهید همت تهران به روی رینگ رفتند.

تیم استان کردستان با چهار ورزشکار در این رقابت شرکت کرد و با کسب دو نشان طلا و دو نقره در نخستین فستیوال بوکس نوجوانان کشور به کار خود پایان داد.

هیمن خالدی، رضا خیاطی برای تیم استان کردستان دو نشان طلا را به ارمغان آوردند و شهریار جنتی و شاهین ارشدی دیگر بوکسورهای کردستانی نیز دو مدال نقره را بر گردن آویختند.

تیمور خانی و بختیار وطنی به عنوان مربی و سرپرست در نخستین فستیوال بوکس نوجوانان کشور تیم کردستان را همراهی می کردند.