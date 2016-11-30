هدف از سرشماری ترغیب مردم به مشارکت در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز کولانی شامگاه سه شنبه در نشست با اعضای ستاد سرشماری نفوس و مسکن در شهرستان قروه اظهار داشت: کار آمارگیری از لحاظ فیزیکی و میدانی برای جمع آوری اطلاعات سخت و سنگین می باشد به طوری که با مهندسی فکری همراه است.

وی با بیان اینکه همین مبحث آمار یکی از مشکلات موجود در جهان سوم است، افزود: این کشورها به دلیل صورت نگرفتن فرهنگ سازی اساسی در خصوص اهمیت آمار و نداشتن شفافیت لازم و تفاوت در مکانیزم های جمع آوری آمار با کشورهای توسعه یافته، در حوزه برنامه ریزی با کاستی هایی مواجه هستند.

کولانی با تأکید بر پیش رفتن به سوی فرهنگ سازی و کشاندن مردم به عرصه های برنامه ریزی، تصریح کرد: هدف از جمع آوری آمار برنامه ریزی برای آینده است لذا باید مردم برای سهیم شدن در مسایل جامعه با ترویج فرهنگ مشارکت ترغیب شوند چرا که جمع آوری آمار یک وظیفه و دارای حساسیت ملی می باشد.

در پایان این نشست از تعدادی از اعضای ستاد سرشمای نفوس و مسکن شهرستان قروه تجلیل شد.