اسرائیل دیر یا زود مجبور است حقوق مردم فلسطین را به رسمیت بشناسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، نخست وزیر لبنان در سخنانی بر ضرورت همبستگی با مردم مظلوم فلسطین تاکید کرد.

در همین راستا، «سعد حریری» نخست وزیر لبنان در سخنانی به مناسبت روز همبستگی با مردم مظلوم فلسطین تاکید کرد: روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین انگیزه ای برای اعراب و مسلمین و جهانیان برای تحریک توجهات بین المللی است تا بدین طریق با روشن شدن این مسأله مهم، حقوق مشروع فلسطینی ها در برپایی دولتی مستقل به پایتختی قدس شریف به آنها داده شود.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: علیرغم تشدید فتنه ها و درگیری های منطقه ای نباید مسأله فلسطین از محوریت جهان عرب خارج شود؛ زیرا مسأله فلسطین علاوه بر اینکه برای خود فلسطینی ها مهم است، برای تمامی اعراب نیز بدون استثنا حائز اهمیت است.

نخست وزیر لبنان در پایان بیان داشت: باید با طمع های توسعه طلبانه دشمن اسرائیلی مقابله کرد و اقدامات متجاوزانه آنها علیه مردم فلسطین، موجب نابودی مسأله فلسطین نمی شود و اسرائیلی ها دیر یا زود مجبور خواهند شد حقوق مردم فلسطین را به رسمیت بشناسند.

گفتنی است، امروز(سه شنبه) ۲۹ نوابر مصادف است با شصت ونهمین سالروز صدور قطعنامه تقسیم فلسطین است؛ رخدادی تلخ و جبران ناپذیری که مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر مردم فلسطین تحمیل کرد. در ۲۹ نوامبر سال ۱۹۴۷ ، مجمع عمومی سازمان ملل با صدور قطعنامه ۱۸۱ موسوم به قطعنامه تقسیم، بر سه پاره شدن فلسطین مهر تائید زد.

بر اساس این قطعنامه، سازمان ملل پذیرفت فلسطین به سه منطقه، یعنی کشور فلسطینی و یک کشور یهودی در سرزمین فلسطین، و شهر قدس و شهرها و مناطق اطراف آن از جمله بیت لحم مناطق حائل قلمداد شده که تحت سازماندهی خاص بین المللی، تقسیم شود. پس از گذشته چند سال از قطعنامه مذکور، مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۷۷ طی قطعنامه‌ای، روز ۲۹ نوامبر را روز همبستگی با مردم فلسطین اعلام کرد.