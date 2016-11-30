به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد حمیدی‌نژاد بح چهارشنبه در جمع عزاداران مسجد امام حسین اظهار داشت: اگر والدین با همکاری هم از دستورات خداوند پیروی کنند خوشبخت می شوند. هرکاری در خانه می‌خواهیم انجام دهیم ابتدا از خود بپرسیم آیا رضای خدا در آن کار هست یا نه.

وی اضافه کرد: امام رضا کار سختی داشت هر چند به ظاهر آسان به نظر می‌رسد، اگر به ما مسئولیتی بدهند خوشحال می شویم. یکی از شیعیان به دیدار امام در طوس رفت، می‌گوید به دلم گذشت که امام به مدینه بر نمی‌گردد، امام فرمود یک تکه نان جو در مدینه برایم خوش تر است تا اینجا.

امام جمعه آبدان افزود: اگر ما دنبال رضای خدا باشیم درگیری و تنش و تلخی در زندگی نخواهد بود. توجه کنیم که توقع ما نسبت به همسرمان مورد رضای خدا هست یا نه. اگر بیش از توان همسر از او توقع داشته باشیم، خداوند هم در آخرت بر ما سخت می گیرد.

حمیدی نژاد، دوره تربیت فرزند را به سه بخش هفت ساله تقسیم کرد و افزود: هفت سال اول آقا باشد، هفت سال دوم مطیع باشد و هفت سال سوم باید وزیر و مشاور تو باشد. به او باید بها داد و مشورت کرد.

وی تصریح کرد: در مشورت کردن لازم نیست هر چه فرزند گفت، عملی شود. باید احساس شخصیت کند، به‌ویژه اگر پسر باشد، او نیاز دارد که قوام داشته باشد. زیرا باید در آینده مرد خانه باشد.

امام جمعه آبدان خاطرنشان کرد: هیچ زنی نباید اقتدار همسر خود را که تکیه گاه خوش است خرد کند. پسر هم باید در دوره سوم تربیتی به او بها داده شود و اقتدار او حفظ شود تا بتواند در آینده مرد مقتدری باشد.

وی گفت: پیامبر اسلام (ص) هم به جوانان خیلی بها می‌داد. در سال سوم هجری هم که برای مشورت برای جنگ جوانان مدینه پیشنهاد دادند که در بیرون شهر به جنگ دشمن بروند، پیامبر هم پذیرفت، پس از آن آیه‌ای در تأیید تصمیم پیامبر نازل می شود.

حمیدی نژاد ادامه داد: موارد متعدد دیگری هم از ‌اهمیت پیامبر به جوانان روایت شده است که آخرین آن فرماندهی اسامه بن زید در روزهای آخر عمر پیامبر است.