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۱۰ آذر ۱۳۹۵، ۷:۲۱

شامگاه سه شنبه؛

انفجار گاز منزل مسکونی درنایسر سنندج سه نفر مصدوم برجای گذاشت

انفجار گاز منزل مسکونی درنایسر سنندج سه نفر مصدوم برجای گذاشت

سنندج-مدیر عامل سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری سنندج از انفجار گاز منزل مسکونی در ناحیه منفصل شهری نایسر خبر داد و گفت: بر اثر این انفجار بخشی از خانه تخریب وسه نفر هم مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، رامین اسدنژاد گفت: عصر امروز خبر انفجار گاز در یک منزل مسکونی  در ناحیه منفصل شهری نایسر از طریق سامانه ۱۲۵ به این سازمان اطلاع داده شد.

وی بیان کرد : بلافاصله آتش نشانان این سازمان به محل حادثه اعزام شدند و امدادرسانی به ساکنان این منزل مسکونی را انجام دادند.

وی در خصوص علت این حادثه گفت: متاسفانه استفاده از یک سه راهی برای چند وسیله گاز سوز باعث نشت گاز از آبگرمکن این منزل مسکونی شده و همین امر  باعث انفجار گاز  در این منزل شد.

اسد نژاد گفت: بر اثر این حادثه بخشی از منزل مسکونی تخریب شد و متاسفانه سه نفر هم مصدوم شدند که توسط عوامل ۱۱۵ به مراکز در مانی انتقال داده شدند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج به شهروندان توصیه نمود:  هشدارهای کارشناسان در خصوص استفاده صحیح از وسایل گاز سوز و همچنین استفاده از وسایل استاندارد را جدی بگیرند.

کد مطلب 3837105

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