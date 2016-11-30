انفجار گاز منزل مسکونی درنایسر سنندج سه نفر مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، رامین اسدنژاد گفت: عصر امروز خبر انفجار گاز در یک منزل مسکونی در ناحیه منفصل شهری نایسر از طریق سامانه ۱۲۵ به این سازمان اطلاع داده شد.

وی بیان کرد : بلافاصله آتش نشانان این سازمان به محل حادثه اعزام شدند و امدادرسانی به ساکنان این منزل مسکونی را انجام دادند.

وی در خصوص علت این حادثه گفت: متاسفانه استفاده از یک سه راهی برای چند وسیله گاز سوز باعث نشت گاز از آبگرمکن این منزل مسکونی شده و همین امر باعث انفجار گاز در این منزل شد.

اسد نژاد گفت: بر اثر این حادثه بخشی از منزل مسکونی تخریب شد و متاسفانه سه نفر هم مصدوم شدند که توسط عوامل ۱۱۵ به مراکز در مانی انتقال داده شدند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج به شهروندان توصیه نمود: هشدارهای کارشناسان در خصوص استفاده صحیح از وسایل گاز سوز و همچنین استفاده از وسایل استاندارد را جدی بگیرند.