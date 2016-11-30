خواص ضد سرطانی نخل هندی

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعه جدید محققان نشان می دهد «آرکولین»، ماده محرک یافت شده در میوه آجیلی شکل Areca، دارای خواص ضدسرطانی است. اگرچه برخی محققان با احتیاط به خواص ضدسرطانی این میوه اشاره می کنند چراکه میزان دوز بالای این میوه می تواند سرطان زا باشد.

درحال حاضر یافته های جدید محققان نشان می دهد که این ماده کاملا مضر و بد نیست و دارای خواص ضد سرطانی هم است. محل رویش آن از چین و هند تا مجمع‌الجزایر مالایی و جزایر سلیمان است.

تیمی از محققان دریافتند آرکولین می تواند تا حدودی به کاهش «تاثیر واربورگ» کمک کند. عبارت تاثیر واربورگ برای توضیح تکنیک استفاده از رشد سریع تر سلول های سرطانی استفاده می شود.

در محیط آزمایشگاه، آرکولین مانع از رشد سلول های لوسمی و سرطان ریه در انسان هم در محیط کشت آزمایشگاهی و هم در تزریق به موش ها شد. در عین حال مشاهده شد که تاثیری بر رشد سلول های عادی خون نداشته است.

جینگ چن، عضو ارشد تیم تحقیق، در این باره می گوید: «آزمایشات حاکی از ضدسرطانی بودن این ماده است، اما همه این حالات بستگی به میزان دوز مصرف دارد.»

به گفته محققان، هنوز خیلی زود است که استفاده از آرکولین برای مقابله با سرطان توصیه شود، چراکه خواص سمی آن بدین معناست که اگر به درستی استفاده نشود، می تواند به جای پیشگیری از سرطان، سرطان زا باشد.