خصومت بدبینانه زنان با بروز بیماری قلبی ارتباط دارد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشمندان دریافته اند خصومت بدبینانه در زنان یا بی اعتمادی کلی به سایر افراد با ریسک بالای بیماری قلبی مرتبط است.

در مطالعه جدید محققان نشان داده اند که زنان دارای میزان بالای خصومت و دشمنی در مقایسه با زنانی که کمتر دارای این حس هستند، دارای تغییرپذیری کمتر در تپش قلب شان هستند.

«تغییرپذیری تپش قلب» معیاری برای اندازه گیری فاصله زمانی بین تفاوت های لحظه به لحظه ضربان قلب است. تپش قلب یک فرد ثابت نیست بلکه می تواند در فواصل بین ضربان دارای تغییرات کوچکی باشد.

به گفته محققان دانشگاه براون، در مجموع تغییرپذیری بالاتر تپش قلب بهتر است چراکه نشان می دهد بخشی از سیستم عصبی که موجب تسریع ضربان قلب و بخش دیگر که موجب کُندشدن ضربان قلب می شود به طورمتعادل کنارهم فعالیت می کنند.

به عنوان مثال محققان دریافته اند زنان مبتلا به افسردگی دارای تغییرپذیری کمتری در تپش قلب خود هستند.

در مطالعه جدید محققان داده های بیش از ۲۶۰۰ زن با میانگین سنی ۶۳ سال را بررسی کردند. در بخشی از مطالعه، فعالیت الکتریکی قلب افراد از طریق تست الکتروکاردیوگرام اندازه گیری شد. در مطالعه جدید محققان، از این داده ها برای محاسبه میزان تغییرپذیری تپش قلب زنان استفاده کردند. همچنین براساس پاسخ زنان به یک پرسشنامه میزان بدبینی و خصومت آنها مشخص شد.

به گفته محققان، خصومت و دشمنی موجب افزایش فعالیت بخشی از سیستم عصبی می شود. محققان دریافتند زنان دارای حس خصومت و دشمنی بیشتر، احتمالا بیشتر مبتلا به فشارخون بالا، کلسترول بالا و چاقی هستند.