درمان بیماری روده با داروی آرتروز

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج مطالعه محققان دانشگاه کالیفرنیا آشکار ساخته است که داروی آرتروز به درمان بیماری متوسط تا حاد التهاب روده موسوم به «بیماری کرون» کمک کرده است.

در مطالعه تصادفی محققان مشخص شد بیماران دریافت کننده آنتی بادی موسوم به ustekinumab بعد از گذشت ۶ هفته بیماری روده ای کرون شان بهبود یافت.

محققان همچنین دریافتند به بیماران مبتلا به روده التهابی هم که هر ۸ تا ۱۲ هفته ustekinumab تزریق شده بود، از بیماری بهبود یافته بودند.

ویلیام سندبورن، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «درصد بالای از بیماران این مطالعه که به درمان های قراردادی واکنش نشان نداده بودند بعد از دریافت تنها یک دوز از ustekinumab بهبود یافتند.

به گفته محققان، در حال حاضر هیچ درمان استانداردی برای بیماران مبتلا به بیماری روده التهابی وجود ندارد. افراد مبتلا به این بیماری روزانه بالغ بر ۲۰ بار به توالت رفته و درد شکمی، زخم روده و کاهش اشتها را تجربه می کنند.