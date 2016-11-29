رضا وفایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه ۱۷۷ پایگاه اورژانس به زائران حرم مطهر رضوی خدمترسانی میکنند، اظهار کرد: ۷۶ پایگاه شهری و ۱۰۱ پایگاه جادهای، از دانشگاههای علوم پزشکی مشهد، نیشابور، گناباد، سبزوار، تربتحیدریه و تربتجام بهصورت شبانهروزی آماده خدمترسانی به زائران روزههای پایانی ماه صفر هستند.
وی افزود: تعداد ۱۹۱ دستگاه آمبولانس، ۵ اتوبوس آمبولانس و ۲ بالگرد، مجموع تجهیزات لجستیکی بکار گیری شده اورژانس برای ارائه خدمت به زائران است.
مدیر فوریتهای پزشکی مشهد تصریح کرد: در۳۲ بیمارستان از مجموع ۵۴ بیمارستان در شهر مشهد و ۲۲ بیمارستان از سایر شهرستانهای خراسان رضوی خدمات بستری به زائران بهصورت رایگان انجامشده است.
وی با اشاره به اینکه اورژانس ۱۱۵ خراسان رضوی از تاریخ ۲۷ آبان تاکنون، تعداد ۱۸ هزار و ۷۷۰ مأموریت را انجام داده است، اضافه کرد: از این تعداد مأموریت، هزار و ۵۱۶ مورد تصادفی با انتقال هزار و ۳۳۰ نفر به بیمارستان و درمان سرپایی ۱۸۱ نفر و تعداد هفده هزار و ۲۵۴ مأموریت غیر تصادفی با انتقال هفت هزار و ۸۲۷ نفر به بیمارستان و درمان سرپایی هشت هزار و ۸۳۰ صورت گرفته است .
وفایی نژاد بیان کرد: در روزهای اربعین و شهادت حضرت رسول اکرم (ص) و در روز شهادت امام رضا (ع) برنامههای ویژه استقرار آمبولانسها در محورهای منتهی به حرم مطهر رضوی راداریم بهنحویکه علاوه بر ۴۱ پایگاه شهری در ۲۳ نقطه در مشهد آمبولانسهای اورژانس در محورهای منتهی به حرم مطهر جهت خدمت به زائران مستقر میباشند.
وی اضافه کرد: ستاد هدایت عملیات بحران و مرکز eoc نیز بهصورت شبانهروزی در صورت اتفاقات احتمالی فعال است.
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