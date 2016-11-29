به گزارش خبرنگار مهر، یک کارگاه تولید مواد شیمیایی به وسعت ۷۰۰ متر مربع شامگاه سه شنبه در حوالی شهریار و در محدوده جاده روستایی بهار بر اثر انفجار مواد شیمیایی، باآتش سوزی و ریزش دیواره های کارگاه و سقف مواجه شد.

احمد کریمی رئیس آتش نشانی شهریار در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اعلام خبر انفجار و آتش سوزی در ساعت ۲۱:۲۱ دقیقه اظهار داشت:نخستین گروه برای مهار و اطفای آتش در ساعت ۲۱:۲۵ دقیقه در محل انفجار حاضر شد و با توجه به ضرورت مهار و کنترل هر چه سریعتر آتش سوزی، اکیپِ پنج ایستگاه دیگر نیز به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود:خوشبختانه اطفای حریق بدون هیچگونه تلفات جانی و یا جراحت در دقایق ابتدایی صورت گرفت.

رئیس آتش نشانی شهریار عنوان کرد:همزمان با اطفای حریق، تدابیر لازم برای ایمن سازی در دستور کار قرار گرفت و مجموع عملیات در کمتر از ۳۰ دقیقه به پایان رسید.

مرتضی رضایی رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان شهریار نیز درگفت و گویی کوتاه با خبرنگار مهر در خصوص علت حادثه عنوان کرد:ارائه گزارش در خصوص این رخداد، مستلزم بررسی های کارشناسی هر چه بیشتر است و در حال حاضر نمی توان به دلیل خاص و روشنی در این خصوص اشاره کرد.