امام رضا(ع) در جنگ بین جهل و علم به شهادت رسید

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در حدیثی از امام موسی بن جعفر(ص) آمده است که ایشان به پسرانش می‌فرمود: «برادرتان علی بن موسی عالم آل محمد است، از او از دینتان بپرسید، آنچه می‌گوید حفظ کنید».

بر اساس آنچه که در این حدیث و البته در روایات و در تاریخ ائمه آمده است، در دوران امام رضا(ع) مانند آنچه که در دوران امام صادق(ع) جاری و ساری بود شرایط برای ارائه علوم مختلف و پژوهش‌های علمی فراهم شد گرچه مأمون قصد داشت تا از این طریق و با برگزاری جلسات علمی و شرکت دادن عالمان سایر ادیان امام رضا(ع) را مغلوب کرده و از محبوبیت ایشان بکاهد.

اما آنچه که در دنبال ماجرا ادامه یافت سر تعظیمی بود که عالمان و فرهیختگان در برابر علم لدنی امام رضا(ع) فرو آوردند و تمامی نقشه‌ها مأمون نقشه بر آب شد و کار را به جایی رساند که مأمونی که درصدد بود با ولیعهد کردن امام رضا(ع) برای خود کسب وجه کند خود دستانش را به خون امام معصوم زمان خود آلوده کرد و ایشان را به شهادت رساند.

ائمه اطهار(ع) علم را به شکل موهبتی از طرف خداوند دریافت می‌کردند

در این رابطه مدیر مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ائمه اطهار(ع) بدون اینکه معلم و محدثی داشته باشند علم را به شکل موهبتی از طرف خداوند دریافت می‌کردند بر این نکته تأکید کرد که آن‌ها در هر زمان که شرایط فراهم بود این علم الهی خود را به مرحله ظهور می‌رساندند.

حجت الاسلام مجتبی کلباسی در این زمینه به دوران امام باقر(ع) و امام صادق(ع) که شرایط بهتری برای ابراز علم اهل بیت(ع) وجود داشت اشاره می‌کند که به دلیل آغاز نهضت ترجمه و البته فشار کمتری که بر ائمه در این دوران وجود داشت شرایط خوبی برای بیان مسائل علمی و نگهداری آنان توسط شاگردان به وجود آمده بود.

وی دوران امام رضا(ع) را فرصتی دیگر برای بیان علوم اهل بیت(ع) دانست که مأمون در زیر فشار اطرافیان برای دلیل ولیعهدی امام رضا(ع) مجبور شد تا با برگزاری جلسات علمی به اطرافیانش این باور را بقبولاند که بهترین انتخاب را داشته است.

قبولی پیشنهاد ولیعهدی مأمون از سوی امام رضا(ع) بر اساس مصلحت این امام انجام شد

مدیر مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم در ادامه به قبولی پیشنهاد ولیعهدی مأمون از سوی امام رضا(ع) اشاره می‌کند که بر اساس مصلحت این امام انجام شد و یکی از این مصلحت‌ها باز بودن شرایط برای بیان علوم اسلامی و ائمه بود.

وی در ادامه به برگزاری جلسات علمی از سوی مأمون با دعوت از عالمان علوم مختلف و حتی دیگر ادیان اشاره کرد و گفت: با گذشت زمان و برتری‌های امام و سیطره ایشان بر کلیه علوم و حتی اطلاعات ایشان از سایر ادیان و اذعان دیگران به این امر باعث وحشت مأمون را فراهم کرد.

حجت الاسلام کلباسی بیان کرد: امام رضا(ع) از فرصت به دست آمده به خوبی استفاده کردند و همین امر محبوبت و به حق بودن ایشان را روز افزون می‌کرد که در نهایت باعث شد تا مأمون با احساس خطر نسبت به این مسئله امام رضا(ع) را به شهادت برساند.

علم ائمه(ع) منحصر به زمان و مکان نبود

نایب رئیس مجمع نمایندگان حوزه علمیه قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، به بعد علمی امام رضا(ع) اشاره و به این نکته تأکید کرد که علم ایشان به حدی بود که از امام رضا(ع) به عنوان عالم آل محمد(ص) یاد می‌شود.

حجت الاسلام سید جلال رضوی مهر، با تأکید بر دسیسه‌های مختلف مأمون برای کاهش محبوبیت روز افزودن امام رضا(ع) به برگزار جلسات چالشی با عالمان علوم و عالمان سایر ادیان اشاره کرد و گفت: مأمون سعی داشت تا همواره جلسات به سمتی پیش برود که امام رضا(ع) مغلوب شود اما این امام در تمامی جلسات و مباحث علمی غالب بودند و این امر امتیاز ایشان در مسائل علمی بر سایر دانشمندان به خوبی اثبات کرد.

وی ادامه داد: آنچه از علم امام رضا(ع) با عنوان فقه الرضا، طب الرضا و احادیثی که از ایشان باقی مانده است به خوبی در روزگار کنونی هم قابل استفاده و بهره‌برداری است و این نشان می‌دهد که علم ائمه(ع) منحصر به زمان و مکان نبود و در تمامی اعصار و قرون می‌توان از آن استفاده کرد.

بسیاری از اندیشمندان جهان امام رضا(ع) را به عنوان یک دانشمند و علامه ذوالفنون یاد می‌کنند

نایب رئیس مجمع نمایندگان حوزه علمیه قم ادامه داد: در دوران کنونی هم بسیاری از اندیشمندان جهان امام رضا(ع) را به عنوان یک دانشمند و علامه ذوالفنون یاد می‌کنند که هنوز چشمه‌های علمی ایشان جاری و ساری است.

وی به شهادت امام رضا(ع) توسط مأمون اشاره دارد و بر این نکته تأکید کرد که شهادت این امام در واقع در جنگ بین جهل و علم رخ داد در آنجا که مأمون تاب دانایی و علم امام را نداشت و با احساس خطری که داشت ایشان را به شهادت رساند.

حجت الاسلام رضوی مهر همچنین به محاسبات علمی امام رضا(ع) هم اشاره کرد که برخی از این محاسبات در عصر کنونی هم مورد تبعیت قرار گرفته و از آن می‌توان بهره برد.

بر اساس آنچه که گفته شد امام رضا(ع) از آن‌چنان احاطه علمی در کلیه امور برخوردار بود که تمامی تلاش مأمون برای مغلوب کردن ایشان و کاهش محبوبیت وی در محافل علمی و پژوهشی بی‌نتیجه ماند و ترس از محبوبیت و به خطر افتادن حکومت باعث شد تا مأمونی که با هزار ترفند و برای نگهداری حکومت خود امام رضا(ع) را راضی به پذیرفتن ولیعهدی کرده بود، خود ایشان را به شهادت برساند.