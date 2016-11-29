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۱۰ آذر ۱۳۹۵، ۰:۳۹

آتش سوزی یک خوابگاه دخترانه در ترکیه ۱۲ کشته برجای گذاشت

آتش سوزی یک خوابگاه دخترانه در ترکیه ۱۲ کشته برجای گذاشت

وقوع آتش سوزی در یک خوابگاه دخترانه در استان «آدانا» در جنوب ترکیه دوازده تن از جمله یازده نوجوان را به کام مرگ فرستاد و دست کم ۲۲ زخمی برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقامات ترکیه اعلام کردند که روز سه شنبه در پی وقوع آتش سوزی در یک خوابگاه دخترانه در استان «آدانا» در جنوب ترکیه دوازده تن از جمله یازده نوجوان جان خود را از دست دادند.

«عمر چلیک» یک مقام برجسته دولتی که نمایندگی استان آدانا در پارلمان ترکیه را برعهده دارد، به شبکه خبری «سی اِن اِن ترک» گفت که علت وقوع آتش سوزی در این خوابگاه دخترانه که محل اسکان دانش آموزان دوران راهنمایی و دبیرستان است، نقص در سیستم الکتریکی بوده است.

طبق اظهارات چلیک،‌ دست کم ۲۲ دختر نوجوان دیگر در این آتش سوزی زخمی شدند. یکی از کشته شدگان،‌ زنی بود که در این خوابگاه کار می کرد.

این خوابگاه محل اسکان دختران فقیری است که از روستاهای مجاور برای تحصیل به این محل می آمدند.

کد مطلب 3837129

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