ابوالغیط: مانعی برای حضور «بشار اسد» در انتخابات وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «احمد ابوالغیط» دبیرکل اتحادیه عرب اعلام کرد که در صورت موافقت مردم سوریه مانعی برای حضور بشار اسد در انتخابات وجود ندارد.

دبیرکل اتحادیه عرب گفت که اگر دولت و معارضان به توافقی برسند که بر اساس آن آتش‌ بس در سوریه اجرا شود و مردم نیز موافق باشند بشار اسد می‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری سوریه شرکت کند.

ابوالغیط در مصاحبه با یکی از شبکه های مصری گفت که شروط حل بحران سوریه شامل تشکیل دولتی توافقی با حضور دولت و معارضان برای مدتی معین است و هر کس معتقد است که حل کشمکش در سوریه از طریق نظامی ممکن است متوهم می باشد.

وی ضمن تاکید بر آتش بس در سوریه در عین حال ابراز نگرانی کرد که این تصمیم ممکن است به گروه های مسلح برای سیطره بر مناطق جدید در سوریه کمک نماید.

ابوالغیط در خصوص برپایی منطقه امن در سوریه توسط ترکیه یا دیگر طرف ها گفت: ایجاد منطقه امن در سوریه ممکن نیست و روسیه منطقه پرواز ممنوع را نخواهد پذیرفت چرا که بر آسمان سوریه کنترل دارد.

دبیرکل اتحادیه عرب همچنین افزود که این اتحادیه هیچ گونه تماسی با بشار اسد رئیس جمهور سوریه ندارد.

وی در مورد تنش در روابط مصر و عربستان نیز با بیان اینکه حالتی از سرزنش بین دو کشور وجود دارد افزود که علت این امر را نمی داند اما یقین دارد که این موضوع بزودی پایان خواهد یافت.