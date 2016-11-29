پنتاگون: برای شناسایی مواضع داعش با روسیه همکاری نمی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک،‌ «پیتر کوک» سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که واشنگتن در حال حاضر قصد ندارد برای شناسایی مواضع داعش با روسیه همکاری کند.

پیتر کوک روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری با اعلام این موضع دولت آمریکا بیان داشت که واشنگتن به اهمیت مکانیسم تنش زدایی [با روسیه] جهت ممانعت از تکرار رویدادهایی همچون حمله هوایی هفدهم سپتامبر- که به کشته شدن نیروهای نظامی سوریه انجامید- به خوبی آگاه است.

سخنگوی پنتاگون در پاسخ به پرسشی در خصوص احتمال همکاری واشنگتن با مسکو جهت شناسایی مواضع داعش در سوریه گفت: «آمریکا در حال حاضر قصد همکاری با روسیه را ندارد».

با این حال، پیتر کوک خاطرنشان کرد که آمریکا به اهمیت مکانیسم تنش زدایی به عنوان یک خط مهم ارتباطی که تضمین کننده امنیت خدمه نیروی هوایی روسیه و آمریکا در سوریه می باشد،‌ به خوبی آگاه است.

اوایل روز سه شنبه، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا نتایج تحقیقات پیرامون حمله هوایی هفدهم سپتامبر را که به مرگ ۶۲ تن از پرسنل نظامی سوریه و زخمی شدن بیش از صد تن انجامید، منتشر کرد.

این تحقیقات در نهایت اینگونه نتیجه گیری کرد که حملات ائتلاف بین المللی- موسوم به «ضد داعش»- به مواضع نیروهای ارتش سوریه در ماه سپتامبر ناشی از یک «خطای انسانی» بود و توصیه کرد که تلاشها برای تنش زدایی با روسیه جهت ممانعت از تکرار رویدادی مشابه در آینده ادامه یابد.