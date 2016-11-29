بررسی تشکیل دولت وقانون انتخابات درجلسه حزب الله و المستقبل لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، سی و هفتمین جلسه گفتگوهای دوجانبه بین حزب الله و جریان المستقبل لبنان شامگاه سه شنبه در عین التینه برگزار گردید.

این نشست با حضور «حسین الخلیل» معاون سیاسی دبیرکل حزب الله، «حسین الحاج حسن» وزیر صنعت لبنان و «حسن فضل الله» از فراکسیون وفاداری به مقاومت برگزار گردید.

از طرف جریان المستقبل نیز «نادر الحریری» رئیس دفتر «سعد الحریری» رئیس این جریان، «نهاد المشنوق» وزیر کشور و «سمیر الجسر» از فراکسیون المستقبل در مجلس لبنان حضور داشتند.

«علی حسن خلیل» وزیر دارایی لبنان هم به نمایندگی از « نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان در این جلسه شرکت داشت.

بنا بر بیانیه صادره پس از این نشست، شرکت کنندگان تحولات تشکیل دولت لبنان و ضرورت انجام سریع آن به منظور استفاده از شرایط مثبت کنونی را مورد بررسی قرار دادند.

تصویب قانون جدید انتخابات پارلمانی و برگزاری آن در زمان مقرر نیز از دیگر محورهای این نشست بود. انتخابات پارلمانی لبنان قرار است ماه مه ۲۰۱۷ برگزار شود اما اغلب گروه های سیاسی لبنان تاکید دارند که قبل از آن باید قانون جدید انتخابات در پارلمان این کشور به تصویب برسد.