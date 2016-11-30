خدمت ورامینی ها به زائران رضوی/ایستگاهی که نماد عشق است

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: در سالروز شهادت امام رضا(ع) نقاط مختلف استان تهران سراسر ماتم و عزا شده است و در این میان برخی از دوستداران و ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت تلاش می کنند تا با برپایی ایستگاه های صلواتی از عزاداران و سوگواران رضوی پذیرایی کنند.

مردم شهرستان ورامین طی سال های اخیر و در مناسبت های مختلف، عشق و ارادت خود را به اهل بیت عصمت و طهارت نشان داده که اوج این عشق و علاقه در راهپیمایی بزرگ اربعین نمایان شد.

مردم شهرستان ورامین که در راهپیمایی بزرگ اربعین با راه اندازی چندین موکب از جمله موکب احباب الرضا(ع) و احفاد مالک اشتر از عزاداران حسینی پذیرایی می کردند، در شب شهادت امام هشتم نیز عشق خود را به ضامن آهو نشان دادند.

راه اندازی ایستگاه پذیرایی در راه آهن ورامین نشان دهنده عشق مردم منطقه به امام رضا(ع) است

شهرستان ورامین این سعادت را دارد که بسیاری از زائران رضوی از ایستگاه راه آهن این شهرستان عبور می کنند و شهرداری ورامین در سالروز شهادت امام رضا(ع) اقدام به برپایی ایستگاه صلواتی به منظور پذیرایی از زائران امام هشتم کرد.

در سالروز شهادت امام رضا(ع)، صدها زائر رضوی میهمان ایستگاه پذیرایی و صلواتی مردم ورامین بودند که به همت شهرداری در ایستگاه راه آهن این شهرستان دائر شد.

علی حیدریان، شهردار ورامین در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که مردم این منطقه همواره در برگزاری برنامه ها و مناسبت های دینی و مذهبی فعال بوده اند، اظهار داشت: بزرگداشت شهادت و ولادت ائمه معصومین با فرهنگ مردم ورامین عجین شده است.

ورامین در بزرگداشت مراسم ائمه معصومین فعال بوده است

وی با اشاره به این نکته که برپایی ایستگاه های صلواتی در شهادت ائمه هدی در ورامین مرسوم بوده است، افزود: در شهادت برخی از ائمه معصومین، برپایی ایستگاه های صلواتی و پذیرایی توسط مردم شهرستان ورامین از رونق دوچندانی برخوردار است که این امر در راهپیمایی بزرگ اربعین مشاهده شد.

حیدریان با تأکید بر حماسه مردم ورامین در ایام اربعین حسینی در مسیر نجف به کربلا ادامه داد: مردم ورامین در ایام اربعین حسینی علاوه بر برپایی ایستگاه صلواتی در داخل شهر، در مسیر نجف به کربلا نیز اقدام به راه اندازی موکب کرده و خدمات مختلفی را به زائران حسینی ارائه دادند که افتخار بزرگی برای مردم این منطقه محسوب می شود.

ایستگاه راه آهن ورامین همواره میزبان زائران امام رضا(ع) است

شهردار ورامین با اشاره به تلاش مدیریت شهری برای خدمت رسانی به زائران رضوی بیان داشت: مدیریت شهری ورامین نیز وظیفه خود می داند که از ظرفیت های موجود برای برگزاری هر چه باشکوهتر مراسم های ویژه ائمه معصومین استفاده کند.

وی، میزبانی مردم ورامین از زائران امام رضا(ع) را یک افتخار دانست و متذکر شد: ایستگاه راه آهن ورامین همواره میزبان زائران امام رضا(ع) است و این یک افتخار بزرگ برای مردم این منطقه محسوب می شود که به زائران رضوی خدمت رسانی کنند.

شهردار ورامین با اشاره به خدمت رسانی به زائران رضوی در سالروز شهادت امام رضا(ع) گفت: با تلاش ها و برنامه ریزی های مدیریت شهری و حضور تعدادی از دوستداران رضوی، ایستگاه صلواتی ثامن الحجج(ع) در راه آهن ورامین به منظور پذیرایی از زائران امام رضا(ع) راه اندازی شد که خوشبختانه استقبال خوبی نیز صورت پذیرفت.

وی بیان داشت: امیدواریم با برنامه ریزی منسجم تر در سال های آینده، اقدامات موثرتری در حوزه های مختلف برای پذیرایی و خدمت رسانی به زائران رضوی در ورامین صورت پذیرد.

خدمت به زائران رضوی سعادت بزرگی محسوب می شود

محسن ممیزی از خدمتگزاران ایستگاه صلواتی ثامن الحجج(ع) در ایستگاه راه آهن در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خدمت به زائران رضوی یک سعادت بزرگ محسوب می شود.

مسئول روابط عمومی شهرداری ورامین، امام رضا(ع) را مایه برکت ایران اسلامی دانست و افزود: امروز امام رضا(ع) ولی نعمت همه ایرانی ها بوده و مایه برکت و عزت کشور و سرزمین ایران به حساب می آید و عشق و ارادت به امام هشتم را می توان در وجود تمامی مردم مشاهده کرد.

ممیزی، خدمت به زائران را یک وظیفه دانست و ادامه داد: شهرستان ورامین نیز خدمت به زائران رضوی را وظیفه خود می داند و ایستگاه پذیرایی ثامن الحجج(ع) بخش کوچکی از دریای بی کران عشق مردم این منطقه به امام هشتم محسوب می شود.

وی اضافه کرد: سرمای هوا نیز سبب نشد تا خدمت رسانی به زائران رضوی با مشکل مواجه شود و امیدواریم تا نام مردم ورامین نیز به عنوان زائران و ارادتمندان امام رضا(ع) نزد خداوند متعال به ثبت برسد.

به هر ترتیب ایستگاه ثامن الحجج(ع) در راه آهن ورامین یکی از صدها ایستگاه صلواتی محسوب می شود که در ایام شهادت امام رضا(ع) در مسیر مشهد مقدس به زائران خدمت رسانی کرد.

بدون تردید برپایی ایستگاه های صلواتی و پذیرایی به عنوان نمادی از عشق و ارادت مردم به ائمه معصومین محسوب شده که هر ساله بر تعداد و کیفیت آن افزوده می شود.