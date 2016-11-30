استان سمنان غرق در ماتم رضا(ع)/ کاروان پیاده زائران به مشهد رسید

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: امروز سراسر دیار قومس در ماتم حضرت علی بن موسی الرضا(ع) غرق در سوگ و اشک و ماتم است و حال و هوای صحن های حرم رضوی امروز در جای جای استان سمنان و در بقاع متبرکه نیز با قرائت زیارت و صلوات مخصوص امام رضا(ع) جاری است اما در این بین این لحظات متقارن با حضور کاروان پیاده زائران رضوی استان به صحن انقلاب حرم امن رضوی است.

سکانس اول: عشق ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﮒ ﻣﺼﻄﻔﯽ می گرید

عشق به امام مهربانی بزرگ و کوچک نمی شناسد سفر به خورشید مشرق پاسپورت ویزا لازم ندارد ولی آنچه که در این سفر مورد نیاز است دلی است که عاشقانه به عشق اهل بیت(ع) می تپد به سمت مشرق که نگاه می کنی جاده ای پیش رو است که گویا هشتمین خورشید آغوشش را برای تو گشوده است تا راهی سفر شوی، این روزها می توان سیل عظیمی از مشتاقانی را دید که پای در رکاب عشق و ارادت نهاده و عازم سفر شده اند.

به چهره شان که نگاه می کنی در دل هر فرد آرزویی را می بینی، آرزوی دیدار معشوق گویا لحظات دلدادگی را در صحن رضوی به تصویر می کشد در مسیر عشق افرادی را می توان دید سرمای سوزنده کویر، هوای ابری و باد مخالف قدم های آنها را بیشتر پابرجا می کند کاروان هایی از جنس نور که سفر خود را از اربعین حسینی و سوگ حضرت مصطفی (ص) آغاز کردند تا از خاتم پیامبران جوشش عشق را به هشتمین ستاره پیوند دهند.

در میان این کاروان می توان افرادی را دید که پای پیاده جا پای امام مهربانی می گذارند انگار می خواهند مسیری که پیشوای آنها قرن ها پیش پیمود تا به سرزمین طوس برسد را همنوای با او طی کنند.

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سکانس دوم: مهتاب به حال مجتبی می گرید

۷۰مسافر عشق از روستای نردین میامی دل در گرو محبت اهل بیت (ع) نهاده و در این مسیر عشق قدم های ستاره هشتم را شمارش می کنند مسیری که هفت سال آن را طی می کنند و امسال در هشتمین سال به سوی هشتمین خورشید به سمت مشرق در حرکت هستند جمعیت کثیری که خستگی نمی شناسد کاروانی از مهربانی که برای رسیدن به طلوع مشرق یکدیگر را یاری می کنند گوشه ای از بزرگراه امام رضا(ع) می توان پرچم های سیاه و سبز رنگی را دید که رئیس کاروان در دست گرفته و گویا می خواهد آن را پیشکش رضای خود کند.

روزانه ۴۵ کیلومتر مسیر را با سوز و نوای یا رضا رضا گویان، پیش رفته اند در این میان شور و حالی در جاده عشق برپاست، ایستگاه های صلواتی در مسیر روستاهای بین راه با چای و غذای داغ از مهمانان پیشوای هشتم پذیرایی می کنند فردی از کاروان پاهای خود را قدری می مالد تا پس از لختی درنگ برای حرکت دوباره آماده باشد.

گل نسا مهربانی ۶۲ساله و علی فدایی ۷۸ساله و صادق مهربانی ۷۲ساله پیشکسوتان این کاروان هستند انتهای روز آنها که کمی دور از توقف گاه قرار دارند با خودرو نیسان به زائر سرا رسانده می شوند در زائر سرا شور و حالی برپا است خورشید غروب می کند فردی در گوشه مسجد تسبیحی در دست می چرخاند فرد دیگری دعا می خواند هر کس در دل به نوعی نماز عشق بسوی مشرق می خواند کاروان در سوگ خاتم پیامبران، یازدهمین ستاره و خورشید مشرق چهره به غم کشیده است زنی چادرش را بروی چهره می کشد و ارام آرام در نوای این بار غم گوهری غلتان به دامان می افکند.

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سکانس سوم: در مشهد چه کربلایی برپا است

کاروان به خورشید مشرق رسید صبح روز عزای هشتم گنبد زرد رنگش پاهای خسته زائران را غرق بوسه می کند دیگر کسی درد پا را به یاد نمی آورد به یاد خویشان و دوستان افراد کاروان دو دست خود را مانند مناره های مسجد به آسمان بلند کرده اند و دعا می خوانند مردی از کاروان نمی تواند با ستاره هشتم سخن بگوید تنها اشک هایی که بر زمین یکی یکی می ریزد حرف های او را آشکار می کند.

احمدرضا کاظمیان تنها نوجوان ۱۵ساله این کاروان متاثر از این حال و هوا با دعای خود کاروان را همراهی می کند، اینجا مشهد کربلایی برپاست، عاشقان گروه گروه در فلکه آب گرد هم جمع شده اند دسته های عزاداری، موکب های پذیرایی زائران در خیابان منتهی به امام رضا(ع) در عزاداری ستاره هشتم ثنای عزا سر می دهند خانه دوست اینجاست و دلی که با دوست روبروست حال و هوایی است که در وصف هیچ قلمی نمی گنجد.

سکانس چهارم: ﻗﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺭﺿﺎ می گریند

کاروان با صلوات و یا رضا و صدای سوزناک ضامن آهو همنوا است کاروان وارد صحن خورشید مشرق می شود خوشا به حال کبوتر های حرم که مستانه دور یار می چرخند کاروان در برابر عظمت خورشید سر تعظیم فرود می آورد و سلام همشهریان و دوستان خود را پیشکش ستاره هشتم می کند صحن مملو از عاشقانی است که با صدای بلندگوی روضه حرم به شهادت رضای خود می گرید سفر از نردین شروع و به مشهد پایان یافت و چه پایانی شرین تر از رسیدن به معشوق...

امروز چه حال و هوایی دارند زائران حرم رضوی ... آنها آنجا و مردم دیار قومس در سراسر استان سمنان و بقاع متبرکه اش اما امروز همه جا یک نوا و صدا جاری است، یا امام رضا(ع) یا غریب الغربا...