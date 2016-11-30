رئیس قوه قضائیه درگذشت آیت الله شاهرخی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه متن پیام رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«انا لله و انا الیه راجعون»

با تأسف درگذشت حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج سید نقی شاهرخی نماینده محترم سابق مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری و از شاگردان صدیق امام(ره) و رهبری را به محضر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، علاقمندان و شاگردان آن روحانی پرتلاش، مردم شریف خرم آباد و بیت مکرم ایشان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن عالم وارسته رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

صادق آملی لاریجانی