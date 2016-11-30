محدودیت های ترافیکی در شرق استان تهران تشریح شد

سردار عبدالرضا ناظری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به محدودیت های ترافیکی در نظرگرفته شده در برخی از محورهای مواصلاتی شرق استان تهران اظهار داشت: با توجه به تعطیلی روز چهارشنبه و به منظور تسهیل در عبور و مرور وسایل نقلیه، محدودیت های ترافیکی در برخی از محورهای پرتردد در شرق استان تهران در نظرگرفته شده است.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران هدف از محدودیت های ترافیکی را خدمت رسانی مطلوب تر به مردم و تسهیل در عبور و مرور مسافران عنوان کرد و افزود: بدون تردید تلاش می شود تا تسهیل در عبور و مرور مسافران در ایام پایانی هفته به شکل مطلوبی دنبال شود.

تردد موتورسیکلت در فیروزکوه و هراز ممنوع است

وی با اشاره به ممنوعیت تردد موتورسیلکت تا پایان روز جمعه در برخی محورهای شرق استان تهران ادامه داد: تردد موتور سیکلت در محورهای فیروزکوه و هراز تا پایان روز جمعه ممنوع خواهد بود و پلیس با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.

ناظری اضافه کرد: بدون تردید همکاری مسافران و توجه به نکات و تمهیدات پلیس توسط رانندگان، می تواند سفری ایمن و مطمئن را برای مردم رقم بزند که این امر هدف پلیس برای حضور در محورهای مواصلاتی است.

پلیس در محورهای مواصلاتی شرق استان تهران حضور دارد

فرمانده انتظامی شرق استان تهران عنوان کرد: در حالی که بسیاری از مردم در تعطیلات به سر می برند، پلیس در محورهای مواصلاتی شرق استان تهران حضور دارد و برای خدمت رسانی به مسافران و مردم آماده است.

وی با تأکید بر این نکته که با توجه به فصل سرما باید تجهیزات لازم به همراه رانندگان باشد، گفت: باید تجهیزات و امکانات لازم برای مقابله با برودت و سرما و بارش های احتمالی برف و باران در وسایل نقلیه وجود داشته باشد.

محدودیت عبور و مرور وسایل سنگین در محور هراز و فیروزکوه

ناظری با اشاره به محدودیت های درنظرگرفته شده برای تردد وسایل سنگین در دو محور هراز و فیروزکوه بیان داشت: بر اساس تمهیدات اندیشیده شده، تردید تریلر در محور هراز ممنوع بوده و تردد کامیون و کامیونت در روزهای پنج شنبه و از ساعت شش صبح روز جمعه تا ساعت شش روز شنبه ممنوع است و در این میان وسایل سنگین حامل مواد فاسد شدنی و سوختی از این محدودیت معاف هستند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران گفت: برای عبور و مرور تریلر در محور فیروزکوه نیز محدودیت هایی در نظر گرفته شده است و عبور وسایل سنگین از ساعت هشت تا ۲۲ روزهای چهارشنبه و جمعه در این محور ممنوع خواهد بود و در این میان، وسایل سنگین حامل مواد فاسد شدنی و سوختی از این محدودیت معاف هستند.

وی گفت: همچنین به منظور تسهیل در بازگشت مسافران، تردد وسایل نقلیه از رودهن به سمت آمل از ساعت ۱۴ الی ۲۳ روز جمعه ممنوع خواهد بود.

ناظری تأکید کرد: بدون تردید پلیس از ظرفیت ها و امکانات خود برای خدمت رسانی به مسافران و رانندگان در محورهای مواصلاتی شرق استان تهران استفاده خواهد کرد.