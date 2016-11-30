امیدواری در درمان نوعی سندرم به کمک سلول های بنیادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، سندرم پری-رومبرگ اختلال نادری است که با آتروفی یک طرفه صورت با درگیری پوست، بافت زیر جلدی، عضلات اسکلتی و استخوان همراه است.

در این بیماری گاهی ابتلای سیستم عصبی مرکزی نیز وجود دارد که در این موارد تشنج شایع‌ترین تظاهر آن است. تنها در آمریکا بیش از ۲۰۰ هزار نفر به این بیماری ناتوان کننده مبتلا هستند.

اغلب مبتلایان به این بیماری بین سنین ۵ تا ۱۵ سالگی علائم این بیماری را تجربه می کنند. امروزه درمانی که وجود دارد این است که بیماران باید منتظر بمانند تا روند بیماری آهسته شود و سپس پزشکان به چهره آن ها چربی پیوند کنند و استخوان های چهره ای شان را نیز تقویت کنند.

اما این درمان ها راه حلی موقتی است. با اینکه تصور می شود این نوع درمان موجب شود بیماران بیش از این دردی را تحمل نکنند اما اگر پیوند چربی موفقیت آمیز نباشد آنها دچار درد بیشتری خواهند شد.

بنابراین جراحان پلاستیک و مهندسین به دنبال راهکار دیگری گشتند تا بتوانند با علایم این بیماری مبارزه کنند. در این راستا محققین در انستیتو تکنولوژی سلول های بنیادی RNL برای اولین بار از سلول های بنیادی خود بیماران استفاده کردند.

در مطالعه ای کنترل شده آن ها به صورت بدون درد، مقادیر اندکی از چربی گروهی از بیماران مبتلا به بیماری پری-رومبرگ را برداشته و سلول های بنیادی را از این چربی استخراج کردند.

این سلول ها از نظر ژنتیکی با سلول های بیمار مشابه بود و مشکلات رد پیوند را به همراه ندارند. همچنین آنها توانایی تعدیل التهاب و علایم بیماری را نیز دارا هستند. بعد از تکثیر این سلول ها در آزمایشگاه به صورت ریز پیوندهایی به چهره بیماران تزریق شدند.

این سلول های بنیادی مزانشیمی بعد از پیوند تا ۵۰ درصد جذب پوست فرد شده و شرایط چهره ای وی را بهبود بخشیدند. این مطالعه نشان می دهد که کاربرد بالینی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسانی می تواند آتروفی چهره ای پیشرونده در افراد مبتلا به سندرم پری- رومبرگ را بهبود بخشد.