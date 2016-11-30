حماسه جاماندگان ارض طوس/ارادتی که در پای عزاداران رضوی موج زد

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: این روزها جای جای ایران اسلامی بوی رضوی به خود گرفته و ملت متدین و ایران اسلامی دلتنگ گنبد طلای امام هشتم هستند.

بسیاری از مردم ایران اسلامی سعادت حضور در کنار مرقد مطهر امام هشتم را در روز شهادت این امام همام پیدا کرده اند اما میلیون ها نفر از دوستداران امام رضا(ع) در حسرت حضور در مشهد الرضا به سر می برند.

جاماندگان ارض طوس در شب و روز سالروز شهادت امام رضا(ع) با برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری، عشق و ارادت خود را به هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت به نمایش گذاشته اند.

پیاده روی بزرگ جاماندگان ارض طوس یکی از برنامه های ویژه استان تهران در روز شهادت امام رضا(ع) است و مردم متدین و انقلابی جنوبشرق استان تهران، مسیر شهرستان ورامین تا آستان مقدس امامزاده جعفر(ع) پیشوا را با پای پیاده طی می کنند.

همزمان با روز شهادت امام رضا(ع) و از ساعات اولیه صبح، صدها نفر از عاشقان و ارادتمندان به مکتب اهل بیت عصمت و طهارت با اجتماع در مقابل مسجد حضرت سجاد(ع) ورامین، پیاده روی بزرگ جاماندگان ارض طوس را آغاز کردند.

عاشقانی که مسیر ورامین تا پیشوا را با پای پیاده طی کردند

عزاداران رضوی در طول مسیر با عبور از میدان امام حسین(ع)، میدان امام خمینی(ره)، میدان رازی و میدان بسیج شهرستان ورامین، خود را به شهرستان پیشوا رسانده و با عبور از میدان شهید اردستانی و شهرداری، در امامزاده جعفر(ع) این شهرستان اجتماع کردند.

برگزاری ویژه برنامه های فرهنگی و مذهبی از جمله قرائت زیارت پرفیض عاشورا، زیارت نامه امام رضا(ع) و مداحی مادحین اهل بیت عصمت و طهارت از جمله برنامه هایی بود که در حاشیه این پیاده روی بزرگ برگزار شد.

پیاده روی بزرگ جاماندگان ارض طوس یکی از برنامه های ویژه استان تهران در روز شهادت امام رضا(ع) است

تعدادی از ارادتمندان و عاشقان امام رضا(ع) نیز در طول مسیر حرکت کاروان پیاده جاماندگان ارض طوس به جمع عزاداران رضوی اضافه شدند و برخی از محبان اهل بیت عصمت و طهارت نیز با برپایی ایستگاه های صلواتی، از عزاداران و سوگواران پذیرایی می کردند.

حضور جوانان و آینده سازان ایران اسلامی در کنار خانواده معظم شهدا و ایثارگران جلوه های خاص و باشکوهی را از عشق و ارادت مردم جنوبشرق استان تهران به امام هشتم به معرض نمایش گذاشت.

برنامه ریزی برای حضور هزار و ۷۰۰ زائر در پیاده روی بزرگ جاماندگان ارض طوس

حجت الاسلام سید یاسر موسوی امام جماعت مسجد سجاد(ع) و از مسئولان برگزاری پیاده روی بزرگ جاماندگان ارض طوس در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت:پیاده روی بزرگ جاماندگان ارض طوس برای سومین سال متوالی با همت جمعی از عاشقان و ارادتمندان به امام هشتم برگزار شده است.

وی با اشاره به این نکته که مردم این منطقه عاشق و دلداده امام هشتم(ع) هستند، افزود: پیاده روی روز شهادت امام رضا(ع) در سال نخست با حضور ۵۰۰ عزادار برگزار شد و در سال گذشته بیش از هزار نفر در این مراسم شرکت کردند.

برنامه ریزی برای حضور بیش از هزار و ۷۰۰ زائر و عزادار در پیاده روی جاماندگان ارض طوس صورت پذیرفت

موسوی با اشاره به پیش بینی خود از حضور عزاداران و مردم متدین و انقلابی منطقه در آیین پیاده روی جاماندگان ارض طوس ادامه داد: در سال جاری، برنامه ریزی برای حضور بیش از هزار و ۷۰۰ زائر و عزادار صورت پذیرفت و خوشبختانه هر سال شاهد رونق هر چه بیشتری در این زمینه هستیم.

وی با تأکید بر اهداف برگزاری پیاده روی جاماندگان ارض طوس بیان داشت:ارادتمندان به امام هشتم در روز شهادت آن حضرت، مسیر مسجد حضرت سجاد(ع) ورامین تا آستان مقدس امامزاده جعفر(ع) پیشوا را با پای پیاده طی می کنند تا عشق و ارادت خود را به امام رضا(ع) به نمایش بگذارند.

پیاده روی بزرگ روز شهادت امام رضا(ع) دارای اهداف کوتاه مدت و بلند مدت است

موسوی اهداف برگزاری پیاده روی بزرگ روز شهادت امام رضا(ع) را به دو بخش کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم کرد و افزود: بهره مندی از ثواب پیاده روی روز شهادت امام رضا(ع) و نشان دادن جلوه ای کوچک به مقیاس یک هزارم از پیاده روی اربعین از جمله اهداف کوتاه مدت و میان مدت این پیاده روی بزرگ بود.

وی ادامه داد: معرفی امامزاده جعفر بن موسی الکاظم(ع) به تمامی جهان و فرهنگسازی این حرکت بزرگ برای شهرهای اطراف نیز به عنوان اهداف بلند مدت این حرکت بزرگ فرهنگی و مذهبی مورد نظر قرار گرفت.

موسوی تأکید کرد: امیدواریم هر سال شاهد حضور زائرانی از شهرستان های مختلف نظیر تهران، پاکدشت، گرمسار، قرچک و سایر نقاط برای شرکت در پیاده روی بزرگ روز شهادت امام رضا(ع) باشیم تا پس از مشهد، قم و شیراز، استان ۱۵ خرداد به عنوان چهارمین حرم اهل بیت در کشور معرفی شود.

پیش بینی ۱۰ دستگاه اتوبوس برای بازگشت عزاداران رضوی به ورامین

حسن خوانساریان سرپرست سازمان اتوبوسرانی ورامین نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان اتوبوسرانی ورامین برای خدمت رسانی به عزاداران رضوی که در آیین پیاده روی جاماندگان ارض طوس شرکت کرده اند، تمهیداتی را اندیشیده است.

وی افزود: ۱۰ دستگاه اتوبوس برای بازگشت عزاداران و سوگواران رضوی از امامزاده جعفر(ع) پیشوا به سمت شهرستان ورامین در نظرگرفته شده است و در این راستا سازمان اتوبوسرانی آماده خدمت رسانی به محبان اهل بیت عصمت و طهارت است.

عشقی که در پیاده روی بزرگ جاماندگان ارض طوس نمایان شد

سرپرست سازمان اتوبوسرانی ورامین ادامه داد: سازمان اتوبوسرانی در روز شهادت امام رضا(ع) به عزاداران و سوگواران ارائه خدمت خواهد کرد.

به هر ترتیب پیاده روی بزرگ جاماندگان ارض طوس یک حرکت کم نظیر فرهنگی و مذهبی برای گسترش و تعمیق ارزش های دینی محسوب می شود و هر سال شاهد برگزاری باشکوهتر این مراسم در ورامین و پیشوا هستیم.

بدون تردید مردم دیار ۱۵ خرداد همواره دلبستگی خود را به اهل بیت عصمت و طهارت به معرض نمایش گذاشته اند و پیاده روی بزرگ جاماندگان ارض طوس نیز بار دیگر این عشق و ارادت مردم را به خوبی نمایان کرد.