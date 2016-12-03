اکبر قنبر پور، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از برنامه های ما در شبکه فن بازار ملی ایران راه اندازی فن بازارهای منطقه ای است، اظهار داشت: فن بازارها برای تسهیل فعالیت‌های توسعه فناوری، شفاف‌سازی و تقویت بازار فناوری در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی افزود: فن‌بازار به‌معنای بازار فناوری، محلی برای مبادلات فناوری است؛ در بازار فناوری فن‌بازارها نقش واسطه‌ای برای رساندن اطلاعات فناوری به «عرضه‌کنندگان»، «متقاضیان»، «کارآفرینان» و «سرمایه‌گذاران» دارند.

وی با بیان اینکه در فن بازار در خصوص مراحل انتقال فناوری مشاوره هایی به فناوران صورت می گیرد، عنوان کرد: همچنین در فن بازار به فناوران مشاوره هایی برای تجاری سازی فناوری ارائه می شود.

وی تاکید کرد: بنا داریم تا پایان سال ۱۳۹۷ در همه استان ها فن بازار منطقه ای راه اندازی کنیم.

قنبرپور خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۱۴ فن بازار در ۱۴ استان وجود دارد که تا پایان امسال به ۲۰ فن بازار خواهند رسید.