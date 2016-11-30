درج کد ۱۰ رقمی پیگیری استاندارد بر روی کالا الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روابط عمومی استاندارد ایلام، مهناز همتی اظهار داشت: بر اساس ضوابط سازمان ملی استاندارد ایران، درج شماره پروانه کاربرد علامت استاندارد، در نشانه گذاری بر روی بسته بندی محصولات دارای پروانه استاندارد، الزامی است.

وی افزود: واحدهای تولیدی باید نسبت به درج شماره ده رقمی مندرج در پروانه کاربرد علامت استاندارد اقدام کند و در صورت عدم رعایت موضوع و مشاهده کارشناسان این اداره کل، پروانه استاندارد آن واحد تولیدی تعلیق خواهد شد.

مدیرکل استاندارد استان ایلام بیان داشت: آزمون بیش از دو هزار وسیله سنجش سبک و باسکول ثابت همکف، آزمون بیش از یکهزار نازل جایگاه عرضه سوخت مایع، آموزش بیش از سه هزار نفر ساعت به مدیران کنترل کیفیت و کارکنان، از دیگر اقدامات مهم این اداره کل در هشت ماهه اول سال ۹۵ بوده است.

همتی یادآور شد: مطابق ماده چهار ضوابط اجرایی استانداردهای اجباری و تشویقی و طرز بکار بستن علائم آن ها، درج کد ده رقمی پیگیری استاندارد در ذیل علامت استاندارد و با خط واضح و خوانا الزامی است.

وی تصریح کرد: عدم درج کد ۱۰ رقمی پیگیری استاندارد بر روی کالا به منزله نقص عمده تلقی شده و منجر به درج امتیاز منفی مرتبط در پرونده و اقدام قانونی علیه واحد تولیدی خواهد شد.