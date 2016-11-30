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۱۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۱

هشتادوهفمین روز آلودگی رقم خورد؛

غلظت ذرات معلق در هوای اراک افزایش یافت/اعلام وضعیت ناسالم هوا

غلظت ذرات معلق در هوای اراک افزایش یافت/اعلام وضعیت ناسالم هوا

اراک- مدیرکل محیط زیست استان مرکزی گفت: غلظت ذرات معلق زیر ۲.۵میکرون در هوای اراک، صبح چهارشنبه به بیش از حد مجاز رسیده و هوای این شهر در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس است.

حسینعلی ابراهیمی کارنامی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شاخص کیفیت هوای شهر اراک در روز سه شنبه نهم آذرماه، ۱۰۳بود که بیانگر وضعیت هوای ناسالم برای گروه های حساس است.

وی افزود: غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون در هوای اراک، صبح روز چهارشنبه دهم آذرماه نیز، ۴۳میکروگرم بر مترمکعب اندازه گیری شد که فراتر از حد استاندارد است.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی گفت: حد استاندارد میزان غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون در هوا، ۳۵میکروگرم بر مترمکعب است، بنابراین طی روز جاری وضعیت هوای ناسالم برای گروه های حساس در شهر اراک اعلام می شود.

وی بیان کرد: شهر اراک از ابتدای سال جاری تاکنون، ۸۶ روز آلودگی و هوای ناسالم را پشت سر گذاشته و از مجموع ۸۶ روز آلوده سال جاری، هوای این شهر طی ۸۲ روز در وضعیت هوای ناسالم برای گروه های حساس و چهار روز نیز در شرایط ناسالم برای تمام گروه های جمعیتی قرار داشته است.

ابراهیمی کارنامی تصریح کرد: کیفیت نامناسب هوا و وضعیت ناسالم برای گروه های حساس، شرایطی است که برای کودکان، زنان باردار، بیماران قلبی و تنفسی و سالمندان زیان بار بوده و این افراد به جز موارد ضروری باید از رفت و آمد در محیط شهری و مناطق پرتردد خودداری کنند.

کد مطلب 3837206

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