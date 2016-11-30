پیشرفت ورزش در مرکزی نیازمند فضای سالم و دور از تنش است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن غفاری شامگاه سه شنبه در دیدار با هیات مدیره انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی استان مرکزی در اراک اظهار داشت: انجمن خبرنگاران ورزشی نویس را بال و بازوی ورزش می دانم که می تواند در تحول و پیشبرد ورزش استان، این اداره کل را یاری کند.

وی با اشاره به اهمیت و نقش خبرنگاران در این عصر و زمان به ویژه درحوزه ورزش افزود: در حوزه ورزش هر دو سوی جریان یعنی هم بانی و سکاندار و هم انعکاس دهندگان و انتشار دهندگان فعالیت های ورزشی، در راستای حمایت و تقویت یکدیگر با هدف پیشبرد ورزش تاثیر گذار هستند.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی تصریح کرد: اگر خبرنگاران ورزشی نویس در فضای ورزش نباشند، همه فعالیت های ورزشی حرفه ای و غیر حرفه ای مغفول خواهد ماند، بنابرین خبرنگاران وظیفه سنگین و رسالت بزرگ برعهده دارند و با تکیه بر حفظ امانت داری، از این رسالت بزرگ صیانت کنند.

غفاری خاطر نشان کرد: این اداره کل آمادگی خود را برای همکاری و مساعدت با انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی استان مرکزی اعلام می کند و مکانی برای استقرار این انجمن نوپا در استان مرکزی، در اختیار انجمن قرار خواهد گرفت.

در ادامه این نشست یدالله رحمتعلی، نایب رئیس انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی استان مرکزی و خبرنگار خبرگزاری مهر، گفت: این انجمن تشکیلاتی فرهنگی، غیرسیاسی، تخصصی، علمی و غیرانتفاعی بوده و براساس معیارهای اخلاقی و گرایش های حرفه ای شکل گرفته است.

وی اظهار داشت: ایجاد همگرایی، توسعه تفاهم و تعامل میان خبرنگاران ورزشی، حمایت و تقویت طرح ها و برنامه های سازنده و اصولی ارگان های ورزشی، تبیین و تبلیغ تاثیرات ورزش در پیشگیری از ناهنجاری های اجتماعی و حفظ سلامتی جامعه، بخشی از اهداف انجمن است.

نایب رئیس انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی استان مرکزی بیان داشت: این انجمن برای تعامل با ارگان های ورزشی است نه برای تقابل، بنابراین در پیشرفت ورزش تاثیر مثبت خواهد داشت.

رحمتعلی در پایان خاطرنشان کرد: انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی استان مرکزی در این استان نوپا است و امیدواریم از حمایت های اداره کل ورزش و جوانان استان در مسیر پیشرفت این انجمن بهرمند شویم.