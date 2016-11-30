۴۹ طرح دانش بنیان در ایلام مورد برسی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، شاپور پولادی در جلسه کمیته برنامه ریزی طرح های اشتغالزایی روستایی استان، اظهار داشت: یکی از مشکلات برنامه ریزی در کشور، تجویز طرح های تهیه شده در مرکز برای کل کشور است.

وی با بیان اینکه در زمینه صدور مجوز و تأیید صلاحیت این گونه شرکت ها باید دقت بیشتری از سوی متولیان امر صورت گیرد، افزود: متأسفانه بسیاری از این طرح ها توجیه مناسب برای فعالیت و اجرا ندارند.

معاون عمرانی استانداری ایلام به تهیه طرح های توجیهی اجرایی واحدهای صنعتی و تولیدی اشاره کرد و یادآور شد: متأسفانه بخشی از شرکت هایی که در این زمینه فعالیت می کنند از توان کارشناسی بالا برخوردار نیستند و نمی توانند طرح های مناسب را تهیه کنند.

وی به تأمین وثیقه های مورد نیاز توسط افراد اشاره و تأکید کرد: مهلت کوتاهی جهت تأمین وثیقه در اختیار این افراد قرار داده می شود و چنانچه نتوانند وثیقه مورد نیاز را تهیه کنند، متقاضیان جدید جایگزین آنها خواهند شد.