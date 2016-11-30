عزم جدی راه و شهرسازی برای اجرای چهارخطه کردن ایلام-مهران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی راه و شهرسازی ایلام، سید کمال الدین میرجعفریان اظهار داشت: با سبک شدن ترافیک محور ایلام- مهران و بازگشت زوار عزیز به میهن اسلامی این اداره کل دستور اجرایی ادامه عملیات پروژه صالحآباد به مهران را صادر کرده و با جدیت تمام پیگیر اجرای این پروژه است.
وی افزود: پیمانکار پروژه چهارخطه صالحآباد به مهران به طول ۴۵ کیلومتر قرارگاه خاتمالانبیاء است که موسسه ولیعصر (عج) از طرف قرارگاه عملیات اجرایی این پروژه را بر عهده داشته و هر میزان از این پروژه که کامل شود زیر بار ترافیک خواهد رفت تا مردم عزیز از مزایای آن بهرهمند گردند.
وی بیان کرد: با توجه به توپوگرافی منطقه در مسیر این پروژه پلهای بزرگ و کوچکی میبایست احداث یا تعریض شود و عملیات خاکبرداری و خاکریزی قابلتوجهی نیز وجود دارد اما اگر شرایط جوی مناسب باشد و منابع مالی بهموقع تزریق گردد میتوان به تکمیل این قطعه تا اربعین سال آینده امیدوار بود.
نظر شما