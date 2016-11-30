غربالگری آفلاین اتیسم برای کودکان ۲ تا ۵ سال آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم پورسید افزود: تقلید نکردن کودکان از رفتار بزرگسالان، بروز حالت ترس یا وحشت شدید، استفاده از اشاره به جای کلام برای مطرح کردن درخواست، بخشی از نشانههای کودکان اتیسم است.
وی ادامه داد: این کودکان صداهایی با تن زیر بطور مثال صدای «ای ای ی» و صداهای مشابه برای برانگیختن خود ایجاد میکنند؛ زمانی که تشویق میشوند یا اینکه دیگران تلاش دارند آنان را سرگرم یا شاد کنند، شاد نیستند و به نقطهای خیره میشوند. همچنین زمان حضور دیگران از خود واکنشی نشان نمیدهند و از ارتباط چشمی امتناع میکنند و زمانی که فرد دیگر به او نگاه میکند به جای دیگر نگاه میکنند.
پورسید گفت: کودکان اتیسمی برای اشاره به خود از کلمه «من» استفاده نمیکنند؛ همچنین دستها و انگشتان را کنار بدن خود به شکل پرنده یا جلوی چشمانشان تکان میدهند و اشیاء مختلف مانند اسباب بازی را بیش از حد میبویند؛ لذا اگر کودکی سه علامت از علائم ذکر شده را به صورت تکراری داشت، خانواده باید به اختلال اتیسم مشکوک شود و به مراکز بهزیستی مراجعه کند.
