مراسم تشییع پیکر جان باختگان حادثه قطار تبریز مشهد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تعداد زیادی از شهروندان تبریزی در این مراسم که در میدان شهدا تبریز برگزار می شود، حضور دارند.

مردم با سینه‌ زنی و دادن ندای یا امام حسین(ع) و یا امام رضا(ع) شور و حال خاصی را به این برنامه بخشیده اند.

معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر راه و شهرسازی، وزیر بهداشت، استاندار آذربایجان شرقی و نماینده ولی فقیه در استان از جمله حاضرین در این مراسم هستند. همچنین خادمان آستان قدس رضوی نیز در این مراسم تشییع شرکت کرده اند.

گفتنی است ۴۸ نفر از مردم استان در حادثه تصادف قطار تبریز مشهد جان خود را از دست دادند.