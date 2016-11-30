۱۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۱۱

اعلام برنامه تمرینی آبی‌پوشان برای دیدار با تراکتورسازی

کادر فنی تیم فوتبال استقلال برنامه تمرینی این تیم را برای دیدار برابر تراکتورسازی اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا به دستور کادر فنی، آبی‌پوشان پس از دیدار فردا برابر صبای قم از هفته دوازدهم لیگ شانزدهم که در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار خواهد شد، روز جمعه یک جلسه تمرین سبک را برگزار خواهند کرد؛ سپس روز شنبه استراحت خواهند کرد و از روز یکشنبه هفته آینده برنامه تمرینی خود را جهت دیدار برابر تراکتورسازی تبریز که از هفته سیزدهم لیگ شانزدهم و روز جمعه (۱۹ آذرماه) برگزار خواهد شد، انجام می‌دهند.

 تیم فوتبال استقلال تهران روز پنجشنبه (۱۱ آذرماه) و از ساعت ۱۶:۲۰ از هفته یازدهم لیگ شانزدهم در ورزشگاه یادگار امام قم میهمان صبای این شهر خواهد بود.

