تلاش می کنیم مشکل بیمه شهدای حله را حل کنیم

علی اصغر صادقی گندمانی در حاشیه مراسم تشییع شهدای حله در اهواز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از دادسرای جنایی تهران نیابت فرستادند که فقط اجساد را تحویل اولیای دم بدهیم و این کار را انجام دادیم و بعد از اخذ رسید از خانواده ها این نیابت را برگداندیم.

وی افزود: مابقی کارها مثل صدور جواز دفن، آزمایشات DNA و سایر امور را به صورت مرکزی در تهران انجام دادند. بر اساس اعلام مدیرکل حج و زیارت استان خوزستان، این زائران تحت پوشش این سازمان نبودند برای همین تلاش می کنیم تا مشکل بیمه آنها حل شوند.

فرماندار اهواز نیز در همین زمینه به خبرنگار مهر گفت: الزامی نیست که زائران با حج و زیارت بروند و خیلی از افراد گروهی به سفارتخانه مراجعه کرده و ویزا تهیه می کنند. حتی بسیاری از زائران از آبادان و تهران ویزا گرفتند.

اسماعیل ارزانی بیرگانی عنوان کرد: زائران شهید شده عضو کاروان شناسنامه دار نبودند و خودجوش و نه از طریق سایت سماح اقدام به اخذ ویزا و رفتن به زیارت کردند.