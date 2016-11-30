شور عشق رضوی در قبله تهران/پایتخت نشینان حماسه آفریدند

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: شهرستان های استان تهران در سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت غرق در ماتم و عزا بوده و نقطه اوج برنامه های این استان نیز در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در حال برگزاری است.

مردم متدین تهران در روز شهادت امام رضا(ع)، خود را از نقاط دور و نزدیک به حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) رسانده و عشق و ارادت خود را به امام مهربانی ها نشان دادند.

جمعی از عزاداران و سوگواران رضوی نیز از شهرها و نقاط مختلف استان تهران در شهرری حاضر شده و سالروز شهادت امام رضا(ع) را به حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) تسلیت گفتند.

حضور هیئت های مذهبی در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

هیئت های مذهبی در شهرری نیز از صبح روز چهارشنبه با راه اندازی دسته های عزاداری، در خیابان های منتهی به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) حاضر شدند.

عزاداران و هیئات مذهبی شهرری سپس با حضور در صحن حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، به عزاداری و سوگواری پرداخته و این روز بزرگ را به محضر امام عصر(عج) تسلیت گفتند.

عزاداران رضوی علاوه بر سوگواری شهادت امام رضا(ع)، مرقد مطهر امامزاده طاهر و حمزه(ع) در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) را زیارت کردند.

برگزاری باشکوه نماز جماعت ظهر و عصر در قبله تهران

حضور نوجوانان و جوانان به عنوان آینده سازان ایران اسلامی از جمله ویژگی های مراسم سالروز شهادت امام رضا(ع) در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) بود که شکوه دوچندانی را به این مراسم بخشید.

آستان مقدس حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) نیز در شب و روز شهادت امام رضا(ع) با برگزاری مراسم سخنرانی و عزاداری، برنامه های فرهنگی متنوعی را اجرا کرد.

عزاداران رضوی همزمان با اذان ظهر و عصر در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، نماز جماعت ظهر و عصر را اقامه کرده و اعلام داشتند که از فرهنگ و ارزش های دینی فاصله نخواهند گرفت.

مراسم عزاداری و سوگواری سالروز شهادت امام رضا(ع) علاوه بر حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در نقاط مختلف استان تهران و در مساجد، هیئات مذهبی و امامزادگان واجب التعظیم با حضور عاشقان و دلدادگان امام هشتم برگزار شده است.

حرم مطهر امام رضا(ع) پایگاه گسترش تشیع در جهان است

حجت الاسلام حسن منتظری کارشناس مذهبی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مأمون عباسی بسیار تلاش کرد تا نفوذ امام رضا(ع) را در جامعه اسلامی کاهش دهد اما امام هشتم(ع) توانستند در دوران زندگی پربرکت خود، مبانی دینی را گسترش داده و به ترویج مکتب تشیع بپردازند.

وی حرم مطهر امام رضا(ع) را مایه گسترش مکتب اهل بیت عصمت و طهارت عنوان کرد و افزود: امروز مرقد مطهر امام رضا(ع) در مشهد مقدس به عنوان پایگاه مهم تشیع در جهان محسوب می شود که توانسته میلیون ها عاشق و دلباخته را در طول سال در این مکان مقدس گرد هم جمع کند.

منتظری ادامه داد: بدون تردید امروز حرم مطهر امام رضا(ع) مایه برکت ایران و نظام اسلامی است و باید ملت ایران قدر وارزش حضور امام هشتم در این سرزمین را بدانند و شکرگذاری این نعمت نیز با عمل به سیره و روش زندگی آنحضرت در ابعاد مختلف محقق خواهد شد.