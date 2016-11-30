بارش برف و تگرگ در البرز/اختلال تردد در محورهای کوهستانی

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام وضعیت جوی استان، اظهار کرد: از اواخر وقت امروز (چهارشنبه) یک سامانه بارشی از سمت غرب وارد کشور میشود که تا روز جمعه دامنه فعالیت آن به دامنههای زاگرس، نواحی مرکزی و دامنههای جنوبی البرز گسترش خواهد یافت.
وی در ادامه گفت: از فردا (پنجشنبه) در استان البرز افزایش ابر، وزش باد، بهتدریج بارش باران گاهی با رگبار و رعدوبرق و در مناطق مرتفع و سردسیر بارش برف و در برخی مناطق احتمال تگرگ پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی استان البرز با تأکید بر اینکه این سامانه بارشی تا روز جمعه در استان فعال خواهد بود، گفت: طی این مدت در بعضی ساعات، آبگرفتگی معابر و احتمال سیلابی شدن مسیلها و رودخانهها به سبب بارش شدید همراه با رگبار و رعدوبرق و نیز لغزندگی و اختلال در تردد جادههای کوهستانی منتهی به استان، به سبب بارش برف و مه پیشبینی میشود.
وی با اشاره به در پیش بودن تعطیلات در روزهای پایانی هفته توصیه کرد: در این مدت برای ایمنی و جلوگیری از خسارات، تردد در مناطق فوق و جادههای منتهی به استان البرز با برنامهریزی مناسب و آگاهی از شرایط جوی باشد.
رحمانیان از شهروندان خواست؛ از توقف و برپایی چادر در رود درهها، مسیلها و حاشیه رودخانهها خودداری کنند.
