پیکر دو شهید گمنام در شهرستان جم خاکسپاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه جم صبح چهارشنبه در مراسم تشییع و خاکسپاری دو شهید گمنام در انارستان جم اظهار داشت: هر چه امروز داریم به برکت خون شهدا است و همه ما مدیون خون پاک شهدا هستیم.

حجت‌الاسلام محمد گنجی اضافه کرد: مردم شهرستان جم همواره حضوری گسترده و پرشوردر مراسم مربوط به شهدا داشته‌اند و امروز نیز شاهد حضور گسترده مردم در مراسم خاکسپاری و تشییع شهدا هستیم.

وی بر لزوم نهادینه شدن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تاکید کرد و ادامه داد: حضور شهدا در این شهر باعث شده تا فضای شهرستان مطهر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع شهدا از میدان فردوسی تا بوستان آزادی انارستان برگزار شد و در طول این مسیر برنامه‌های عزاداری و سینه‌زنی برگزار شد.

این دو شهید گمنام در سن ۱۷ و ۱۹ سالگی در عملیات کربلای ۴ در منطقه ام‌الرصاص و عملیات خیبر در منطقه مجنون به شهادت رسیده بودند.