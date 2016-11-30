علی ضمیری کامل در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه سیاست اداره کل ورزش و جوانان استان همدان استعدادیابی در مناطق حاشیهای شهر است، اظهار داشت: نگاه دستگاه ورزش استان همدان به ورزش مناطق حاشیهنشین نگاهی حمایتی است.
وی افزود: در ابتدا سعی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان این بوده تا اماکن ورزشی در سطح شهر همدان تقسیم شود و تنها در مرکز شهر و بالای شهر سالنهای ورزشی را نداشته باشیم.
معاون توسعه قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به سالنهای ورزشی مناطق حاشیه شهر گفت: ما در حال حاضر سالنهای ورزشی زیادی را در مناطق حاشیهنشین داریم که سالن ورزشی علیآباد، سالن ورزشی مزداگینه، سالن شهرک مدنی ازجمله این سالنها هستند.
ضمیری کامل خاطرنشان کرد: همچنین در بحث نرخگذاری سالنها همفشارهای زیادی آوردیم که هزینه سالنهای پایینشهر ما به نسبت مرکز و بالای شهر پایینتر باشد.
وی بابیان اینکه سالنهای حاشیه شهر ما به نسبت سالنهای مرکز شهر تنها ۳۰ درصد از قیمت مصوب قیمت شهریه را پرداخت میکنند، بیان کرد: بهطور مثال سالنی که در مرکز شهر سانسی ۷۰ هزار تومان است در حاشیه شهر خضر و حصار با ۲۰ تا ۳۰ تومان میتوانند مردم این مناطق از سالنها استفاده کنند.
معاون توسعه قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان عنوان کرد: در مناطق پایین و حاشیهنشین شهر تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد مبلغ مصوب را مردم این مناطق پرداخت میکنند.
ضمیری کامل بابیان اینکه بیشتر قهرمانان ما از مناطق حاشیهنشین شهر هستند، گفت: ورزش قهرمانی توان و اداره به خصوصی میخواهد و ما میبینیم که بیشتر قهرمانان، مدال آوران و المپیکیهای ما در مناطق حاشیهنشین شهر زندگی میکنند.
وی یادآور شد: رو اداره کل ورزش و جوانان استان همدان فلسفه استعدادیابی خود را ورود در بخش ورزش قهرمانی از مناطق حاشیه شهر گذاشته است.
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