قاريان مصري به كشورهاي اروپايي اعزام مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از محيط، شيخ عبدالله شلبي معاون وزارت اوقاف اسكندريه مصر اظهار داشت: وزير اوقاف مصر برخي از قاريان قرآن، مبلغان و خطيبان مصري را پس از گذراندن دوره هاي آموزشي و گزينش به كشورهاي اروپايي اعزام مي كند.

وي گفت: اين مبلغان به لندن، آمريكا، فيليپين و كانادا اعزام مي شوند.

شيخ كرم عبدالعزيز رئيس امور قرآن اسكندريه گفت: همه اين ائمه جماعات و قاريان قرآن به منظور احياي ماه مبارك رمضان و برگزاري جلسات ارشاد و وعظ و همچنين كلاسهاي قرآن به مراكز اسلامي اين كشورها اعزام مي شوند.