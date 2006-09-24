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۲ مهر ۱۳۸۵، ۱۳:۱۹

قاريان مصري به كشورهاي اروپايي اعزام مي شوند

همزمان با ماه مبارك رمضان قاريان و مبلغاني از مصر به كشورهاي اروپايي اعزام مي شوند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از محيط، شيخ عبدالله شلبي معاون وزارت اوقاف اسكندريه مصر اظهار داشت: وزير اوقاف مصر برخي از قاريان قرآن، مبلغان و خطيبان مصري را پس از گذراندن دوره هاي آموزشي و گزينش به كشورهاي اروپايي اعزام مي كند.

وي گفت: اين مبلغان به لندن، آمريكا، فيليپين و كانادا اعزام مي شوند.

شيخ كرم عبدالعزيز رئيس امور قرآن اسكندريه گفت: همه اين ائمه جماعات و قاريان قرآن به منظور احياي ماه مبارك رمضان و برگزاري جلسات ارشاد و وعظ و همچنين كلاسهاي قرآن به مراكز اسلامي اين كشورها اعزام مي شوند.

کد مطلب 383734

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