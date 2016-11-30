به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از به گزارش روابط عمومی برنامه «دست خط»، عماد افروغ استاد دانشگاه این هفته در برنامه "دست خط "و در آستانه روز دانشجو از فضای فعلی دانشگاهها به عنوان یکی از پایه های اصلی فضای فرهنگی کشور می گوید و به آسیب شناسی سیاست گذاری ها در این حوزه می پردازد.

افروغ همچنین در این برنامه از تحلیل جامعه شناسی موضوع حقوق های نجومی و آثار آن بر جامعه، اثرات سیاسی بودن تصمیمات در عرصه فرهنگ، ارزیابی عملکرد دولت یازدهم، خاطراتی از دوران ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم و از زندگی شخصی خود خواهد گفت.

در این برنامه همسر افروغ و چند تن از دانشجویانش هم درباره سبک زندگی و نظرات و دیدگاههای شخصی و علمی او سخن خواهند گفت.

برنامه دست خط به تهیه کنندگی و اجرای محمد حسین رنجبران پنج شنبه ها ساعت ۱۹ از شبکه پنج پخش می شود و جمعه ها ساعت نه صبح و یکشنبه ها سی دقیقه بامداد بازپخش خواهد شد.