تراکتورمی تواند صدرنشین باقی بماند/شکست پرسپولیس دورازدسترس نیست

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری با برگزاری دیدارهایی سپری می شود که طی آن سه تیم تبریزی تراکتورسازی، گسترش فولاد و ماشین سازی به ترتیب برابر حریفانی از مشهد، اصفهان و تهران صف آرایی میکنند.

بر اساس برنامه ابتدا روز پنجشنبه تیم گسترش فولاد در بنیان دیزل رو در روی تیم سپاهان قرار می گیرد و سپس روز جمعه تراکتورسازی صدرنشین در ورزشگاه اختصاصی خود از پدیده مشهد میزبانی می کند و در نهایت در یکی از بازی های مهم هفته، پرسپولیس رده دومی در ورزشگاه آزادی از تیم فانوس به دست ماشین سازی پذیرایی می کند.

حفظ صدرنشینی تراکتورسازی

اما در خصوص بازی های این هفته تیمهای تبریزی و شرایط این سه تیم، یکی از پیشکسوتان و کارشناسان فوتبال تبریز نظرات فنی و جالبی دارد.

علی اصغر حمیدزاده بازیکن دهه هفتاد فوتبال تبریز که روزهای خاطره انگیزی را با تیم ماشین سازی تجربه کرده است، ابتدا در خصوص وضعیت تیم تراکتورسازی در آستانه دیدار با پدیده مشهد به خبرنگار مهر اظهار کرد:

تیم تراکتورسازی که هفته قبل از لغزش پرسپولیس نهایت استفاده را برده و موفق شده در صدر جدول قرار بگیرد، این هفته در ورزشگاه اختصاصی پذیرای پدیده مشهد خواهد بود که با برد در مقابل این تیم همچنان بدون باخت در صدر جدول خواهد ماند و عقیده دارم که تراکتورسازی می تواند صدرنشینی اش را حفظ کند.

وی ادامه داد: این تیم در فصل نقل و انتقالات اول فصل توانسته بود با عملکرد خوب نسبت به خرید بازیکنان اقدام کند و با شروع لیگ نیز به اجبار بازیهایش را از استادیوم یادگار امام ( ره ) به ورزشگاه اختصاصی انتقال داده شد که البته باشگاه توانست با ساماندهی هواداران، از وجود این سرمایه عظیم استفاده حد اکثری داشته باشد.

حمیدزاده گفت: تراکتورسازی رفته رفته با انجام بازیهای خوب، انسجام تیمی را بدست آورده و در استادیوم اختصاصی اکثر تیمها را زمین گیر کرده و در بازیهای بیرون از خانه نیز نسبتا موفق عمل نموده تا بدین ترتیب بتواند در بالای جدول با تیم های پرسپولیس، نفت، پیکان، ذوب آهن و استقلال و... رقابت سختی داشته و حتی در بعضی هفته ها در صدر جدول قرار بگیرد.

صعود در جدول با شکست سپاهان

این کارشناس فوتبال در ادامه با اشاره به بازی این هفته گسترش فولاد برابر سپاهان عنوان کرد: گسترش فولاد تبریز این هفته میزبان سپاهان اصفهان است که درصورت برد درمقابل این تیم، میتواند خود را دو، سه پله در جدول بالا کشیده و منتظر هفته ها و حریف های بعدی بماند.

وی افزود: باشگاه گسترش فولاد باتمدید قرارداد بازیکنان فصل قبل و جذب بازیکنان جدید و عقد قراردادهای۳ساله، با وجود ترکیب خوب و تلفیقی از بازیکنان جوان و باتجربه، آنطور که انتظار می رفت در اکثر بازیها ناموفق ظاهر شده و نتوانسته انتظارات هواداران و مسئولان این باشگاه را برآورده سازد. این تیم درجدول رده بندی با ثبت ۷ مساوی، نسبت به اکثر تیمها، امتیازات بیشتری از دست داده و صاحب کمترین برد بوده و با کسب ۱۰امتیاز در رده سیزدهم جدول رده بندی، جایگاه متزلزلی دارد.

شکست پرسپولیس دور از دسترس نیست

حمیدزاده در ادامه در ارتباط با وضعیت تیم فوتبال ماشین سازی تبریز در آستانه دیدار سخت برابر پرسپولیس تاکید کرد:

به نظر من این هفته ماشین سازی تبریز در استادیوم آزادی بازی سختی برابر پرسپولیس پیش رو دارد. مهمانی تیم رده دومی پرسپولیس تهران که اتفاقا" تااینجای فصل نیز حرفهای زیادی برای گفتن داشته، کار راحتی برای هر تیمی نیست. پرسپولیس باکسب بیشترین برد و بدون باخت، در رده دوم جدول لیگ قرار دارد و باتوجه به حضور تماشاگران دوآتشه پرسپولیس، ماشین سازی کار سختی در استادیوم آزادی، پیش رو خواهد داشت اما با این حال من اعتقاد دارم که باحمایت بیش از پیش مسئولان و هواداران و با درایت کادر فنی و عملکرد کم اشتباه بازیکنان، برد درمقابل تیم پرمهره و مربی کارکشته پرسپولیس، آنهم در تهران دور از دسترس نخواهد بود و ان شاءالله روز جمعه بعد از اتمام بازی، شاهد خوشحالی تمام عوامل و هواداران فهیم این تیم محبوب خواهیم شد.

بدشانسی گریبانگیر تیم بومی ماشین سازی

وی با اشاره به حضور بازیکنان بومی در تیم ماشین سازی گفت: این تیم قدیمی پس از ۲۰ سال باصعود به لیگ برتر، درفصل نقل و انتقالات اول فصل باخرید بازیکنان اسمی و بومی که هرکدام به دلایلی در تیم های غیر تبریزی بازی می کردند، همگان را بر این باور داشته بود که ماشین سازی با خرید این بازیکنان، جزو ۵-۶ تیم بالای جدول رده بندی خواهد بود اما ازبخت بد سرمربی تیم و هواداران و بنا به دلایل مختلف ازجمله قرعه بد، مصدومیتهای مکرر بازیکنان، قضاوتهای نادرست داوران، عدم وجود محل بازی ثابت در بازیهای خانگی و مواردی از این قبیل، تا به اینجای کار نتایج این تیم نتوانسته انتظارات هواداران را برآورده سازد.

وی ادامه داد: دراین میان رسول خطیبی، مربی جوان و بومی، با دوبار تسلیم استعفای خود به هیئت مدیره، خود نیز با کناره گیری خواهان موفقیت این تیم بوده که در هردو مورد، مدیران باشگاه با استعفایش مخالفت نموده و به نظر من خطیبی با تصمیم درست مدیران مربوطه در سمتش ابقا شد.

این پیشکسوت ماشین سازی یادآور شد: ماشین سازی تبریز برخلاف تصور خیلی ها تا هفته ۱۱ باثبت تنها یک برد ، ۳ مساوی و ۷ باخت، باکسب ۶ امتیاز همچنان در رده شانزدهم جدول قرار دارد و باتوجه به حضور این تیم در قعر جدول و نارضایتی بعضی از هواداران، احتمال دارد این نارضایتی ها درصورت تداوم بخصوص در فضای مجازی بر روند بازگشت ماشین سازی به حالت روبه رشد تیم، تاثیر منفی گذاشته و موجبات از هم پاشیدگی بیش از پیش این تیم شود.

وی افزود: بر این اساس با توجه به اینکه خریدهای اول فصل و ساماندهی عمده و اولیه این تیم از اول فصل با نظر مستقیم رسول خطیبی و کادر فنی فعلی صورت گرفته، به نظر من باید حداقل تا نیم فصل به کادر فنی فعلی فرصت داده شود تا این مربیان بدون دغدغه فکری، بتوانند در محیطی آرام و با روحیه مضاعف به فکر ترمیم نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت تیم پرداخته و تیم را از بحران خارج کنند و آرام آرام تیم درجدول رده بندی نیز بالاتر بیاید.

حمیدزاده در پایان اظهار کرد: تیم ماشین سازی در حال حاضر نیازمند تزریق روحیه از سوی هواداران فهیم و مدیران باشگاه است چرا که به عقیده من، این تیم پتانسیل کسب رده های تک رقمی درجدول را نیز دارا می باشد.