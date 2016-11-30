۵۲هزار خانوار روستایی آذربایجان غربی از نعمت گاز بهره مند می شوند

منصور صادقیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سالجاری امسال تاکنون چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار صرف ایجاد یک هزار کیلومتر خط لوله گاز شده است افزود: هم اکنون گازرسانی به ۴۱۳ روستای و شش شهر استان در حال اجراست و ۹۹ درصد از خانوار شهری آذربایجان غربی از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۷۸۷ هزار و ۵۰۰ مشترک در استان به شبکه گاز طبیعی کشور متصل هستند افزود: از ابتدای سال تاکنون ۱۸ هزار اشتراک جدید ایجاد در این استان ایجاد شده است.

صادقیان با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۱ هزار انشعاب جدید اجرا شده است عنوان کرد: با این عملیات انشعابات نصب شده در این استان تاکنون نزدیک به ۳۵۸ هزار انشعاب گاز طبیعی رسیده است.

وی ادامه داد: با اتمام عملیات گازرسانی به پروژه های در دست اجرای روستایی درصد خانوار روستایی بهره مند ازگاز طبیعی به ۶۱ درصد و خانوار شهری آذربایجان غربی به ۹۹ درصد می رسد.

مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان غربی در خصوص تامین گاز مورد نیاز استان در فصل سرما گفت: با توجه به دوری استان از منابع گاز طبیعی تامین جریان پایدار این نعمت خدادادی یکی از مهمترین برنامه های مجموعه شرکت گاز استان بخصوص در فصل سرما است که مصرف گاز طبیعی بیشتر می شود.

صادقیان اظهارداشت: در این راستا شرکت گاز استان تمام توان خود را به کار بسته است که شاهد افت فشار گاز و احیانا قطعی جریان گاز در استان نباشیم.

وی با اشاره به اینکه آمادگی های لازم هم برای اتفاقات غیر مترقبه ای که ممکن است به قطع احتمالی جریان گاز بی انجامد وجود دارد ابراز امیدواری کرد: با تدابیری که اندیشیده شده و همکاری مردم و استفاده بهینه از این نعمت خدادادی شاهد افت فشار و قطعی جریان گاز نشده وشرایط برای گازرسانی به مناطق محروم از این نعمت نیز فراهم شود.