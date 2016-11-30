معاون جدید سیاسی، امنیتی استانداری قزوین منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، با صدور حکمی از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، سید سعید شاهرخی به سمت معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین منصوب شد.

در بخشی از حکم وزیر کشور خطاب به سید سعید شاهرخی آمده است: به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد استاندار قزوین به سمت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین منصوب می شوید.

امید است ضمن تلاش درجهت ایجاد هماهنگی و تعامل با کلیه نهادها، سازمان ها و دستگاه های کشوری و لشگری استان و بهره گیری از استعدادها و توانمندی نیروهای لایق، دلسوز و کارآمد در تحقق برنامه ها و سیاستهای دولت تدبیر و امید پیشبرد و وزارت متبوع و نیز خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم شریف استان موفق باشید.

توفیق روزافزونتان را درپیروی ازمنویات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای "مدظله العالی" در جهت پیشبرد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه پروردگار قادر متعال خواستارم.

شاهرخی پیش از این معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان را عهده دار بود و فرمانداری شهرستان های نهاوند و اسدآباد و شهردار ملایراز جمله سوابق اجرایی درکارنامه مدیریتی و کاری وی است.

ایوب رحیمی معاون سابق سیاسی امنیتی استانداری قزوین بود.