شهدای گمنام امروز سبب عزت و افتخار ملت اسلامی ایران شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا ترابی پیش از ظهر امروز با حضور در مراسم با شکوه تشیع وتدفین شهدای گمنام در شهرستان میناب بیان داشت: اینکه شهدای دفاع مقدس بعد از گذشت سالها از جنگ تحمیلی که جانانه از میهن خود دفاع کرده وشهادت رسیده اند و امروزه بر دستان مردم در جای جای استان هرمزگان تشیع وتدفین می شوند نشان می دهد که آنها بر وجود مردم کشور خود عزت آفریده اند که این حضور گسترده برای میهمانی آنها رقم می خورد.

ترابی گفت: این شهیدان که پیکر آنها بر دستان شما حمل می شود از جوانان ولایی همین مملکت اسلامی بوده اند که با شور وشوق خود وبا حضور در جبهه های نبرد نگذاشته اند ذره ای به خاک ایران اسلامی تجاوز شود.

فرمانده سپاه امام سجاد اظهارداشت: این شهیدان هرگز بی نام وگمنام نبوده اند بلکه لقب شهدای گمنام افتخاری است که برای آنها نامگذاری شده تا با عزت وافتخار بیشتری در قلب مردم کشور باقی بمانند.

ترابی در جمع با شکوه تشییع کنند گان شهدا در بخش بنذرک میناب گفت: شهرستان میناب وبخش بنذرک امروز این افتخار را داشته اند که پذیرای این دو لاله گلگون کفن باشند تا با خلق حماسه پیکرآنها تشییع وتدفین شود.

ترابی گفت: حضور باشکوه مردم چه از قشر شیعه وسنی در کنارهم وتشییع پیکر شهدا نشان از وحدت وپیمان با آرمانهای شهدا وامام شهدا بوده و وجود این وحدت در بین مردم این منطقه نگذاشته است که دشمن بر این منطقه سلطه پذیر باشد.