شهرستان داراب میزبان ۴ شهید گمنام شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز و همزمان با سالروز شهادت امام رضا(ع) چهار شهید گمنام دفاع مقدس در شهرستان داراب تشییع و خاکسپاری شدند.

خیل عظیم مردم متدین شهرستان داراب امروز میزبان شهدای گمنام دفاع مقدس بودند و با بدرقه آنها دو شهید در شهر دوبرجی و دو شهید در جنت شهر تشییع و به خاک سپرده شدند.

مراسم وداع با شهدای گمنام نیز شب گذشته در مقبره دحیه انصاری شهرستان داراب برگزار شد.

پیکر مطهر ۱۱ شهید گمنام همزمان با ۵۵ نقطه کشور همزمان با سالروز رحلت پیامبر(ص)، امام حسن(ع) و امام رضا(ع) در ستاد ناجای استان فارس، گروه ۵۶ توپخانه حضرت یونس سروستان، شهر میانشهر فسا، شهر جنت ‌شهر شهرستان داراب، شهر دوبرجی داراب، دانشگاه علوم پزشکی فسا و شهر کره‌ای بوانات تشییع و خاکسپاری می شوند.