فیلم/ حرم حضرت معصومه(س) در سالروز شهادت امام رضا(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آخرین روز ماه صفر و سالروز شهادت امام رضا(ع) دسته‌های عزاداری و زنجیرزنی از نقاط مختلف شهر قم به سمت حرم حضرت معصومه(س) حرکت کردند تا این مصیبت را به خواهر گرامی امام الرئوف تسلیت بگویند.

فیلم از مهدی بخشی سورکی