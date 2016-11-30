فیلم/ حرم حضرت معصومه(س) در سالروز شهادت امام رضا(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آخرین روز ماه صفر و سالروز شهادت امام رضا(ع) دستههای عزاداری و زنجیرزنی از نقاط مختلف شهر قم به سمت حرم حضرت معصومه(س) حرکت کردند تا این مصیبت را به خواهر گرامی امام الرئوف تسلیت بگویند.
فیلم از مهدی بخشی سورکی
قم - حرم کریمه اهل بیت(س) در سالروز شهادت امام رضا(ع) مملو از عزاداران و زائرانی است که در سوگ هشتمین امام شیعیان عزاداری میکنند.
به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آخرین روز ماه صفر و سالروز شهادت امام رضا(ع) دستههای عزاداری و زنجیرزنی از نقاط مختلف شهر قم به سمت حرم حضرت معصومه(س) حرکت کردند تا این مصیبت را به خواهر گرامی امام الرئوف تسلیت بگویند.
فیلم از مهدی بخشی سورکی
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