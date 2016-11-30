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۱۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۳۱

فیلم/ حرم حضرت معصومه(س) در سالروز شهادت امام رضا(ع)

فیلم/ حرم حضرت معصومه(س) در سالروز شهادت امام رضا(ع)

قم - حرم کریمه اهل بیت(س) در سالروز شهادت امام رضا(ع) مملو از عزاداران و زائرانی است که در سوگ هشتمین امام شیعیان عزاداری می‌کنند.

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به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آخرین روز ماه صفر و سالروز شهادت امام رضا(ع) دسته‌های عزاداری و زنجیرزنی از نقاط مختلف شهر قم به سمت حرم حضرت معصومه(س) حرکت کردند تا این مصیبت را به خواهر گرامی امام الرئوف تسلیت بگویند.

فیلم از مهدی بخشی سورکی

کد مطلب 3837427

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