«ترامپ» از جهان تجارت خداحافظی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لس آنجلس تایمز، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا اعلام داشت قصد دارد از تمامی فعالیت های تجاری خود کناره گیری کند.

وی این خبر را در حساب توئیتری خود اعلام کرده و نوشت کنترل خود بر فعالیت های تجاری خود را بطور کامل برای تمرکز بر روی اداره امور کشور کنار خواهد گذاشت.

فعالیت های اقتصادی ترامپ نگرانی های زیادی را برای کارشناسان در خصوص تضاد منافع شخصی وی و منافع ملی آمریکا ایجاد کرده است.

همچنین عده ای از کارشناسان بر این باورند حتی واگذاری اختیارات تجاری از سوی ترامپ به فرزندانش موجب نخواهد شد تا نگرانی ها در این خصوص حذف شوند.