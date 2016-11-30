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۱۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۵۵

سخنگوی جمعیت زائران پیاده امام رضا(ع) خبر داد:

حضور بیش از ۲۲۰ هزار زائر پیاده در مشهد

حضور بیش از ۲۲۰ هزار زائر پیاده در مشهد

مشهد ـ سخنگوی جمعیت زائران پیاده امام رضا(ع) گفت: تاکنون بیش از ۲۲۰ هزار زائر پیاده حرم قدس رضوی وارد مشهد شده‌اند.

حسین رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تا صبح چهارشنبه حدودا ۲۲۰ نفر زائر پیاده از ۱۹ استان کشور به مشهد وارد شده‌اند.

وی با بیان اینکه تعداد جمعیت زائران پیاده امسال مشهد بیش از ۳۰۰ هزار نفر پیش‌بینی می‌شود، افزود: همچنین طبق  پیش‌بینی‌هایی که در روز چهارشنبه صورت گرفته است،  بین ۸۰ تا ۹۰ هزار زائر پیاده وارد مشهد شده اند.

سخنگوی جمعیت زائران پیاده امام رضا(ع) با اشاره به اینکه طبق پیش‌بینی هایی که در این خصوص انجام گرفته بود، افزایش شمار زائران پیاده را در مشهد نسبت به سال قبل داشتیم که این مسئله محقق شده است، گفت: امسال نسبت به سال قبل ۳۰ درصد افزایش زائران پیاده حرم قدس رضوی را در مشهد شاهد هستیم.

وی با اشاره به اینکه از این جمعیت ۷۵ هزار و ۴۲۰ نفر از قبل پیش بینی محل اقامت در مشهد را نکرده بودند اما با تمهیداتی که انجام شد مشکل اسکان این تعداد حل شده و زائران در محل‌های تدارک شده اسکان داده شدند، تصریح کرد: هم اکنون بیش از ۳۰ هزار فضای اسکان دیگر آماده است و خوشبختانه از نظر خدمت رسانی به زائران هیچ گونه مشکلی را نداریم.

کد مطلب 3837501

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