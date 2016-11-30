ثبت ۸۰ موقوفه در ۸ ماهه امسال

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مصائبی شامگاه امروز چهارشنبه در همایش یک روزه وقف و رسانه در تبریز اظهار داشت: می توان وقف هایی برای حمایت از رسانه ها با رویکرد بهره گیری از ظرفیت رسانه برای ترویج فرهنگ وقف در جامعه ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه انتظار از رسانه ها برای ترویج فرهنگ وقف بالاست، افزود: هدف از همایش وقف و رسانه، بررسی و ارایه پیشنهادهایی برای تعامل حمایتی رسانه و حوزه وقف و الگوسازی برای دیگر کشورهای اسلامی است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی سپس ادامه داد: باید رسانه ها در جهت ترویج فرهنگ وقف در جامعه تلاش کنند.

وی سپس ابراز داشت: باید با شناخت موانع موجود در مسیر ایجاد وقف های جدید، زمینه ارتقای جایگاه آذربایجان شرقی در این زمینه را در کشور فراهم کرد.

حجت الاسلام مصائبی با اشاره به اینکه اگر از هر مسجد استان یک وقف داشته باشیم هر سال هفت هزار موقوفه جدید ثبت می شود، ادامه داد: بیش از هفت هزار مسجد هر کدام با حداقل سه نفر هیات امنا در استان داریم که می توانند هرکدام ترویج دهنده وقف در سراسر استان باشند.