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۱۰ آذر ۱۳۹۵، ۲۲:۴۰

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان اعلام کرد:

۲۶ دستگاه تانکر سیار برای تخلیه سیلاب در لرستان آماده شده است

۲۶ دستگاه تانکر سیار برای تخلیه سیلاب در لرستان آماده شده است

خرم آباد- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان از آمادگی ۲۶ دستگاه تانکر سیار برای تخلیه سیلاب خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاکاوند شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان با اشاره به پیش بینی های صورت گرفته در رابطه با امکان وقوع سیلاب و بارش های شدید در استان اظهار داشت: در این راستا ۲۶ دستگاه تانکر سیار برای تخلیه سیلاب در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه دو روز قبل نیز جلسه ستاد بحران در شرکت آب و فاضلاب روستایی تشکیل شد و گروه های اتفاقات این شرکت در حالت آماده باش هستند، تصریح کرد: ایستگاه های در معرض سیلاب کنترل و به روز شده اند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان با اشاره به اینکه ۸ دستگاه دیزل ژنراتور در راستای قطع احتمالی برق نیز تهیه شده است، گفت: احتمال وقوع مشکل در مجتمع آبرسانی چشمه کوثر پلدختر را می دهیم.

کاکاوند یادآور شد: در این راستا نیز ۳ دستگاه تانکر سیار اختصاص داده شده است.

کد مطلب 3837579

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