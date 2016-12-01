وضعیت «ایدز» در ایران/ نگرانی از رفتارهای پرخطر جنسی

به گزارش خبرنگار مهر، روز اول دسامبر مقارن با ۱۱ آذر امسال، روز جهانی ایدز است، با وجود تلاش های همه جانبه جهانی برای مهار ایدز، تقریباً همه کشورها به تناسب سطح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با تاثیرات این بیماری نو ظهور رو به رو هستند و همچنان ویروس HIV در صدر فهرست چالش های اصلی سلامت در بسیاری از مناطق جهان قرار دارد.

بر همین اساس، کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و آنچه بیش از هر مسئله ای موجبات نگرانی مسئولین بهداشتی و متولیان نظام سلامت را فراهم آورده است، انتقال ایدز از طریق رفتارهای جنسی است. چالشی که اگر نخواهیم برای آن چاره ای بیاندیشیم، قطع به یقین می تواند آسیب های زیادی را متوجه جامعه نماید.

دکتر پروین افسر کازرونی رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت، گفت: تا خرداد سال ۹۵، تعداد ۳۲ هزار و ۶۷۰ نفر در کشور مبتلا به ایدز بوده اند که سهم مردان ۸۴ درصد و زنان ۱۶ درصد است.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، ۶۸.۲ درصد مبتلایان به ایدز از طریق اعتیاد تزریقی، ۱۸.۵ درصد از طریق روابط جنسی و ۱.۵ درصد از مادر به فرزند مبتلا شده اند. این در حالی است که این آمار و ارقام در یک سال گذشته تغییر کرده و سهم اعتیاد تزریقی به ۳۹ درصد و انتقال از طریق روابط جنسی به ۴۱ درصد رسیده است.

به گفته رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت، آمارها نشان می دهد که ابتلا به ایدز از طریق روابط جنسی در یک سال گذشته افزایش یافته است.

دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت با عنوان این مطلب که وضعیت در زمینه ایدز کنترل شده اما به این معنا نیست که مشکل نداریم، گفت: زمینه گسترش ایدز وجود دارد و مردم، به ویژه جوانان باید مراقب باشند.

وی با اشاره به وظایف متولیان نظام سلامت در کنترل و پیشگیری از ایدز در کشور، افزود: شبکه های بهداشتی و مراکز تحقیقاتی ما به خوبی برنامه های کنترلی و پیشگیری را آموزش می دهند و به روز هستند.

هاشمی از ایران به عنوان یکی از کشورهای موفق منطقه در کنترل ایدز نام برد و گفت: ایدز یک توهم نیست و می بایست قبول کنیم که وجود دارد.

وی با اشاره به آمار رسمی مبتلایان به ایدز در کشور، افزود: احتمالا مبتلایان بیشتری نیز وجود دارند که ما نتوانسته ایم به دلایلی آنها را شناسایی کنیم.

شیرین احمدنیا مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه ۱۱ میلیون جوان ایرانی در سن ازدواج، مجرد هستند و یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بالای سن ازدواج هنوز ازدواج نکرده‌اند، گفت: با افزایش روزافزون سن ازدواج، شاهد گسترش رفتارهای پرخطر در بین جوانان و نوجوانان هستیم که این پدیده با انواع بیماری های مقاربتی و ایدز مرتبط شده است.

دکتر سید محمدهادی ایازی معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت، معتقد است که بر اساس آمارهای غیر رسمی ۱۰۰ هزار مبتلا به ایدز داریم که ۷۰ هزار نفر آنها از بیماری خود اطلاعی ندارند.

دکتر علی اکبر پورفتح اله مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران معتقد است که نوع نگاه به «ایدز» در کشور، این بیماری را «تابو» کرده است.

وی با اشاره به آمار ۱۰۰ هزار مبتلا به ایدز در کشور که ناشناخته مانده اند، اظهارداشت: یکی از مشکلات ما در کشور، نوع نگاه به ایدز است که این بیماری را تبدیل به تابو کرده است.

پورفتح اله افزود: این وضعیت و حرکت های اشتباه بعد از آن منجر به مخفی شدن بیماری ایدز شده است.

دکتر پروین افسر کازرونی رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت، معتقد است؛ موضوع اساسی در ارتباط با کنترل ایدز از طریق رفتارهای پرخطر جنسی، بالا بردن سطح آگاهی مردم است که اگر اطلاعات جامعه در مورد این بیماری و راه های انتقال آن به خصوص انتقال از طریق روابط جنسی بالا برود، کمک فراوانی به کاهش آمارها می کند.