به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی گلستان، ابوطالب قزلسفلو اظهار کرد: با توجه به وزش بادهای شدید در شرق استان و گرمای نسبی هوا، منطقه جنگلی در شرق روستای بش اویلی گالیکش دچار حریق شد که از سه محور مهار شده است

قزل سفلو ادامه داد: در شمال روستای بش اویلی گالیکش که منطقه ای صخره ای، با پوشش علفی انبوه همراه با درختان پهن برگ است، از صبح چهارشنبه ۱۰آذر حریق رخ داد و سطحی در حدود ۴۰ هکتار را در برگرفت.

وی با بیان این که بخشی از حریق مهار شده است، اضافه کرد: علی رغم اینکه این منطقه صعب العبور است تعدادی از محورهای آتش سوزی مهار شده و تنها در یک محور متاسفانه حریق همچنان ادامه دارد که همکاران ما در تلاش مهار آن هستند.

وی در پایان از حضور به موقع روستائیان این منطقه، دهیاران و تمامی نیروهای منابع طبیعی که از ساعات اولیه در عملیات اطفاء حریق شرکت و حضور موثر و تلاش وافر داشتند تقدیر و تشکر کرد.